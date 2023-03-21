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Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap! "Üzüntüyle karşıladım..."

21.03.2023 19:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Türk futbolunda demeç savaşları devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yapmış olduğu açıklamaya cevap verdi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a cevap! "Üzüntüyle karşıladım..."

Son dakika haberleri: Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki polemik devam ediyor. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı canlı yayın çağrısına Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten cevap geldi.

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İşte Özbek'in açıklaması;

"Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sayın Ali Koç,

Tarafıma yaptığınız çağrı metnini okudum. Kullandığınız üslubu üzüntüyle
karşıladım.

Bugün yaptığım konuşmanın metninde geçen bir bölümle size cevap vermek istiyorum. Zira içinde bulunduğunuz ruh halini ve davranışlarınızı çok iyi anlattığını düşünüyorum:

“Biz, sizinle bu kadar düşük seviyede rekabet etmek istemiyoruz. İftiralarla ayak oyunlarıyla rekabeti aşağı çekmeye çalışıyorsunuz, bunu reddediyoruz. Yıllardır devam eden başarısızlıklarınızı kapatmak için insanları kandırmaktan, manipüle etmekten vazgeçin. Köhnemiş bir zihniyetle, kendi taraftarınızı kandırmak, onlara iyi görünmek için uğraşmaktan vazgeçin.”

Son bir ümitle, bizi çekmeye çalıştığınız seviyeyi görüyoruz. İşte tam olarak bizim düşmek istemediğimiz seviye budur.

Saygılarımla,

Dursun Aydın Özbek
Galatasaray Spor Kulübü Başkanı"

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