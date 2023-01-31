Son dakika: Galatasaray bombayı patlatıyor! Dünyaca ünlü yıldız Luka Jovic, adım adım Aslan oluyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Bitexen Giresunspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-0'lık üstünlükle ayrılarak üst üste 10. galibiyetini almıştı. Sarı - kırmızılılarda sürdürülen liderlik ve gösterilen iyi performans taraftaları mutlu ederken, yönetim de bir yandan transfere odaklanmış durumda.

KAAN AYHAN TAMAM, SIRADA İSE...

İtalya Ligi Serie A takımı Sassuolo'dan Kaan Ayhan'ı satın alma opsiyonuyla kiralayan Galatasaray'ın ses getirecek bir transfer hamlesinin peşinde olduğu ortaya çıktı.

LUKA JOVIC HAMLESİ

Sarı - kırmızılıların Fiorentina'da top koşturan dünyaca ünlü santrfor oyuncusu Luka Jovic'in transferi için harekete geçtiği öne sürüldü.

FIORENTINA'NIN PLANI

İtalyan basınının haberine göre; Fiorentina, hücum hattına bir transfer planlıyor ve bu hamle için kadrosundan bir oyuncuyla yollarını ayırması gerekiyor.

GALATASARAY HAZIR

Ayrılığı muhtemel olan isimler arasında Luka Jovic'in en kuvvetli aday olduğu ve Galatasaray'ın oyuncu için hazır bulunduğu kaydedildi.

REAL MADRID 63 MİLYON EURO ÖDEMİŞTİ

Almanya Bundesliga ekibi Eintracht Frankfurt'ta gösterdiği başarılı performansın ardından 63 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer olan Jovic, burada istenen oyunu ortaya koyamadı.

Bu sezon başında bedelsiz olarak Fiorentina'nın yolunu tutan 25 yaşındaki futbolcu, çıktığı 27 resmi maçta 7 gol - 2 asistlik bir performans sergiledi.

