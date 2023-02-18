Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Nicolo Zaniolo sonrası bir bomba daha: Romelu Lukaku! Kulüpten gelen mesajda hangi ifadeler yer aldı?

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı felaket sonrasında profesyonel futbol müsabakaları mart ayının başına kadar ertelenmişti. Afet bölgesine yardım gönderen kulüpler arasında yer alan Galatasaray, bu süreçte transfer çalışmalarını da sürdürdü.

Roma'dan Nicolo Zaniolo ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündeminde bulunan dünyaca ünlü yıldız ortaya çıktı.

INTER, LUKAKU'YU İSTEMİYOR

Serie A devi Inter, sezon başında Chelsea'den kiraladığı Romelu Lukaku'yu gözden çıkardı. İtalyan ekibinin bu kararının ardında Belçikalı yıldızın devamlı problem yaratması ve disiplinsiz tavırlarının olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'A MESAJ

Inter, daha önce Lukaku'nun durumunu soran Galatasaray ile temasa geçti ve "Görüşmeye hazırız" mesajını gönderdi.

SON KARAR BURUK'UN

Sarı - kırmızılı yönetimin, Inter'den gelen bu çağrı sonrasında hemen harekete geçtiği ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşme yaptığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının onay vermesi halinde Galatasaray, Romelu Lukaku transferini bitirmek için resmi adımı atacak.

Bu sezon Inter formasıyla 12 resmi maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

