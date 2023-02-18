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Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Nicolo Zaniolo sonrası bir bomba daha: Romelu Lukaku! Kulüpten gelen mesajda hangi ifadeler yer aldı?

18.02.2023 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Merkez üssü Kahramanmaraş olan iki büyük depremle sarsılan Türkiye'de profesyonel futbol müsabakalarına mart ayının başına kadar ara verilmişti. Bu süreçte çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Roma'dan Nicolo Zaniolo'yu kadrosuna katarak dikkat çekmişti. Sarı - kırmızılıların büyük bir transfer bombasını daha patlatmaya hazırlandığı ortaya çıktı. Galatasaray, Inter'in gözden çıkardığı Romelu Lukaku'yu gündemine aldı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray çıldırdı! Nicolo Zaniolo sonrası bir bomba daha: Romelu Lukaku! Kulüpten gelen mesajda hangi ifadeler yer aldı?

Son dakika haberleri: Türkiye, merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6'lık iki büyük depremle sarsılmış ve binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti. Yaşanan acı felaket sonrasında profesyonel futbol müsabakaları mart ayının başına kadar ertelenmişti. Afet bölgesine yardım gönderen kulüpler arasında yer alan Galatasaray, bu süreçte transfer çalışmalarını da sürdürdü.

Roma'dan Nicolo Zaniolo ve Hatayspor'dan Sam Adekugbe'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılıların gündeminde bulunan dünyaca ünlü yıldız ortaya çıktı.

INTER, LUKAKU'YU İSTEMİYOR

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Serie A devi Inter, sezon başında Chelsea'den kiraladığı Romelu Lukaku'yu gözden çıkardı. İtalyan ekibinin bu kararının ardında Belçikalı yıldızın devamlı problem yaratması ve disiplinsiz tavırlarının olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'A MESAJ

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Inter, daha önce Lukaku'nun durumunu soran Galatasaray ile temasa geçti ve "Görüşmeye hazırız" mesajını gönderdi.

SON KARAR BURUK'UN

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Sarı - kırmızılı yönetimin, Inter'den gelen bu çağrı sonrasında hemen harekete geçtiği ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşme yaptığı belirtildi. Deneyimli çalıştırıcının onay vermesi halinde Galatasaray, Romelu Lukaku transferini bitirmek için resmi adımı atacak.

Bu sezon Inter formasıyla 12 resmi maça çıkan 29 yaşındaki yıldız, 2 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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