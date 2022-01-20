Son dakika: Galatasaray'da 600 milyon euro'luk hamle! Bu olay çok konuşulur...

Son dakika haberi: Galatasaray'da Fatih Terim'in ayrılığı sonrası Sarı-Kırmızılılardan baştan aşağı yenilenme yaşanıyor. Burak Elmas'ın talebi doğrultusunda İspanyol teknik adam Domenec Torrent, takımın başına getirilmişti. Bu hamlenin ardından Burak Elmas, takımda büyük bir yapılanma planladığı için dünyaca ünlü sportif direktör Luis Campos'u Türkiye'ye getirdi.

İLK GÖRÜŞME OLUMLU GEÇTİ

Galatasaray, dünyada en çok tanınan sportif direktörler arasında yer alan Luis Campos'u geçtiğimiz günlerde İstanbul'a getirdi. Burak Elmas'ın futboldan sorumlu olmasını istediği ve kulüpteki tüm yapılanmayı ona bırakmayı düşündüğü Campos ile yaptığı ilk görüşme çok olumlu geçti. Burak Elmas ve Luis Campos bugün oynanacak Kasımpaşa maçını beraber tribünde izleyecek.

YEŞİL IŞIK YAKTI

Burak Elmas'la yaptığı ilk görüşmeden mutlu ayrılan Campos, daha önce Lille ve Monaco gibi kulüplerde Sportif Direktör olarak görev yapmıştı. Oyuncu havuzunun geniş olmasıyla tanınan ünlü isim bugüne kadar toplam 600 milyon Euro'luk oyuncu satışı yaptı ve yılda 15 milyon Euro kazanıyor.

FALCAO'YU O KEŞFETTİ

Gil Vicente'nin menajeri olarak Campos, Jose Mourinho'nun Porto ile 27 maçlık yenilmezlik serisine son verdi. 2012 yılında Mourinho yönetiminde Real Madrid için keşif ve taktik analisti oldu. Luis Campos, 2013'ten 2016 yılına kadar Fransız kulübü Monaco'da sportif direktör olarak adını duyurdu. 2017 yılında Fransız kulübü Lille'in sportif direktörü oldu. Falcao'yu keşfetmesiyle bilinen Campos, dünyada büyük isimlerle tanınıyor.

KEŞFETTİĞİ DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER ŞÖYLE

Kylian Mbappe

Anthony Martial

Dimitar Berbatov

Fabinho

Thomas Lemar

Joao Moutinho

Radamel Falcao

Tiemoue Bakayoko

Benjamin Mendy

Bernardo Silva

James Rodriguez

Ricardo Carvalho



