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Son dakika: Galatasaray'da büyük şok! Serbest kalıyor...

06.04.2022 19:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'da Fenerbahçe derbisi öncesi flaş bir gelişme yaşanıyor. 5 yıldır sarı-kırmızılı ekipte top koşturan Feghouli ile kesin olarak yollar ayrılacak. Cezayir Milli Takımı'na sakatlığı nedeniyle gitmesini istemeyen Galatasaray'ı dinlemeyip giden Feghouli bir de üstüne sakatlanınca ipler koptu. Sarı-kırmızılılar 32 yaşındaki oyuncuya sözleşme önermeyecek ve sezon sonunda serbest kalacak.

Son dakika: Galatasaray'da büyük şok! Serbest kalıyor...
Sofiane Feghouli

Sofiane Feghouli

CEZ Cezayir
Yaş: 33 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekipte bir dönem sona eriyor. Cezayir Milli Takımı'na gidip sakat dönen Feghouli ile disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek sözleşme yenilenmeyecek.

SERBEST BIRAKILIYOR

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Milli takımda sakatlanmasının ardından Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmayı kaçıran ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide de forma giyemeyeceği açıklanan Feghouli ile ilgil yollar ayrılıyor. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.

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UYARILARI DİNLEMEDİ

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Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın uyarılarına rağmen Cezayir milli takımı ile maça çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden adalesinde yırtık oluşan Sofiane Feghouli ile yolların ayrılmasına karar verildi.


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Galatasaray Futbol Kulübü Cezayir son dakika haberi
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