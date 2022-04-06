Son dakika: Galatasaray'da büyük şok! Serbest kalıyor...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Sarı-kırmızılı ekipte bir dönem sona eriyor. Cezayir Milli Takımı'na gidip sakat dönen Feghouli ile disiplinsiz davranışları gerekçe gösterilerek sözleşme yenilenmeyecek.

SERBEST BIRAKILIYOR

Milli takımda sakatlanmasının ardından Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşmayı kaçıran ve Fenerbahçe ile oynanacak derbide de forma giyemeyeceği açıklanan Feghouli ile ilgil yollar ayrılıyor. Tecrübeli futbolcunun Süper Lig ekibi Başakşehir'e yakın olduğu konuşuluyor. Feghouli, sezon başında Fatih Terim'le de problem yaşamıştı.

UYARILARI DİNLEMEDİ

Bu sezon sakatlıklarla boğuşan Sofiane Feghouli, Galatasaray'ın uyarılarına rağmen Cezayir milli takımı ile maça çıkmıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından yeniden adalesinde yırtık oluşan Sofiane Feghouli ile yolların ayrılmasına karar verildi.



