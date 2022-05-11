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Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in prensiydi, sezon sonunda gönderiliyor!

11.05.2022 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan ve bu kapsamda Olimpiu Morutan ile Alexandru Cicaldau gibi isimleri transfer eden Galatasaray'da Yunus Akgün, Adana Demirspor'a kiralanmıştı. Sarı - kırmızılılarda gelecek sezon hangi isimlerin kalacağı ve takıma döneceği netlik kazandı.

Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim'in prensiydi, sezon sonunda gönderiliyor!
Alexandru Cicaldau

Alexandru Cicaldau

ROM Romanya
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Bu sezona 'Gençlik Projesi' ile başlayan ve Fatih Terim yönetiminde birçok transfer yapan Galatasaray'da alınan kötü sonuçlar sonrasında önce deneyimli çalıştırıcı ile yollar ayrılmış sonra ise başkan Burak Elmas ve yönetimi idari yönden ibra edilmediği için tüzük gereği zorunlu olarak seçime gitme kararı alınmıştı.

Bu sezon kiralık forma giydiği takımlarından müthiş bir performans sergileyen Yunus Akgün ve Emre Akbaba, yeni sezon öncesi Galatasaray'a dönüyor. Yunus Akgün ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Okan Kocuk da yeniden Sarı-Kırmızılı formayı giymeye hazırlanırken, bu isimlerin gelişi bazı ayrılıkları da doğuracak. Bu isimlerin başında Fatih Terim'in özel transferi Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz geliyor.

YUNUS VE EMRE DÖNÜYOR, TERİM'İN PRENSİ GİDİYOR

YUNUS AKGÜN

Bu sezon Adana Demirspor'da harika bir sezon geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a dönüyor. Sarı-Kırmızılılar Yunus Akgün'ü yeni sezonda direkt 11 oyuncusu olarak planlıyor. Yeni sezonda geri dönecek olan isimlerden biri de Emre Akbaba. Kiralandığı Alanyaspor'da bir kez daha kendini bulan Emre Akbaba, 2022-23'de Galatasaray'ın çok şey beklediği isimler arasında

OLIMPIU MORUTAN VE BARIŞ ALPER YILMAZ YOLCU

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Yunus Akgün ve Emre Akbaba'nın yanı sıra Okan Kocuk'un da geri dönüşü Galatasaray'da bazı ayrılıkları da doğuracak. Fatih Terim'in göz bebeği Olimpiu Morutan ve Barış Alper Yılmaz'ın yeni sezonda kadroda düşünülmediği ve başka bir takıma kiralanacağı öğrenildi.

FATİH TERİM'İN İSTEĞİYLE 4,1 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLMİŞTİ

Olimpiu Morutan

Fatih Terim'ın isteğiyle sezon başında 4,1 milyon euroya transfer edilen Olimpiu Morutan beklentileri karşılayamamış ve formayı unutmuştu. Benzer şekilde gözden düşen Barış Alper Yılmaz da yeni sezonda düzenli forma giyebileceği takıma kiralanacak.

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