Son dakika: Galatasaray'da Fatih Terim seçime girecek mi? Dikkat çeken detay...

Son dakika: Burak Elmas ve yönetiminin idari yönden ibra edilmediği Galatasaray'da roller değişiyor. Camia içerisindeki kulislerde Elmas'ın ibra edilmemesinin en büyük sebeplerinden birisinin Fatih Terim ile yolları ayırması olarak gösterildi. Torrent seçimiyle de eleştiri oklarını üzerine çeken Elmas, genel kurul tarafından kızağa çekilirken şimdi gözler 30 Nisan'da yapılacak genel kurula ve Fatih Terim'e çevrildi.

Galatasaray'da yapılacak seçim öncesinde Fatih Terim'in önünde iki yol var. Ya yeni seçilecek başkanla el sıkışıp yeniden takımın başına geçecek ya da başkan olup kulübün başına... İlk ihtimal zor görünüyor. Çünkü bu kez başkan adaylarının tek hoca tercihi değil...

YÖNETİM KURULU LİSTESİ BİLE HAZIR

Taraftarlar, başkan adayı olması için sosyal medyada kampanya başlattı. Başta Ahmet Yüce Ocaklı olmak üzere pek çok kongre üyesi de Terim'e, "Takımın başında büyük başarılara imza attım. Artık başkan olmanın zamanı geldi" ifadesini kullandı.

KARARINI VERECEK

Dinçer Azaphan, Erden Timur hatta Bahattin Demirbilek gibi isimlerin, Terim'in olası yönetimine girmeye hazır olduğu belirtiliyor. Karar arifesinde olan Fatih Terim'in de aday olmaya sıcak baktığı ve üzerinde genel bir uzlaşı olması halinde seçime aday olarak girmeyi ciddi ciddi düşündüğü gelen haberler arasında... Başarılı hocanın kararını birkaç gün içinde vermesi bekleniyor.

GENEL KURUL'A KATILMADI

Fatih Terim, teknik direktörlük görevinden alınmasının ardından sessizliğe büründü. Burak Elmas'ın kendisini hedef alan sözlerine dahi yanıt vermeyi tercih etmeyen Terim, bu süreçte üyeleri etkilememek için son Divan Kurulu ve Genel Kurul Toplantısı'na katılmadı.

"ETRAFLICA KONUŞAMADIK"

Fatih Terim'e yakınlığıyla bilinen Rezan Epözdemir, başkan adaylığıyla ilgili açıklamada bulundu. Epözdemir'in "Başkanlık konusunu hocamla etraflıca konuşmadık" sözleri Terim'in adaylığının gündemde olduğu şeklinde yorumlandı.

"GALATASARAYLILAR HER ZAMAN KUCAK AÇAR"

Epözdemir ayrıca, "Fatih Terim, Galatasaray'ın her kademesinde görev yapabilecek kalitede birisi. Nerede hizmet etmek isterse Galatasaraylılar ona her zaman kucak açar" diye konuştu.



