Son dakika: Galatasaray'da Mauro Icardi şoku! Bayern maçında...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf sarı - kırmızılılar olmuştu. Cimbom, rakibini 2-1 mağlup ederek taraftarlarını sevince boğmuştu.

SAKATLIK YAŞAMIŞTI

Galatasaray'ın galibiyet gollerini atan Mauro Icardi maçın yıldızı olurken, son bölümde yaşadığı sakatlık moralleri bozmuştu.

"SAĞ AYAK BİLEĞİNDE..."

Stadyumu sekerek terk eden sarı - kırmızılı futbolcu için kulüpten resmi açıklama geldi.

Galatasaray'ın açıklamasında, "Mauro Icardi'nin sağ ayak bileği peroneal tendonlarında ve tendon üstündeki retinakuler dokuda (ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusu) hasar ve kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadeleri yer aldı.

İĞNE İLE OYNAMA İHTİMALİ

Bir süre sahalardan uzak kalması beklenen Icardi'nin Bayern Münih maçında iğne ile oynama ihtimalinin bulunduğu kaydedildi.





