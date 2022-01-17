SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. SON DAKİKA: Galatasaray'da Morutan krizi! 'Paramı ödemediler'

SON DAKİKA: Galatasaray'da Morutan krizi! 'Paramı ödemediler'

17.01.2022 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da sezon başında FSCB'den transfer edilen Morutan için 3.5 milyon euro ödeneceği açıklanmıştı. FSCB Başkanı Gigi Becali, yaptığı açıklamada Morutan için Galatasaray'dan şu ana kadar hiçbir para alamadığını söyledi. FIFA'ya şikayet etmek istemediğini fakat Galatasaray'ın ödeme yapmaması durumunda olayı FIFA'ya taşıyacağını söyleyen Becali, Morutan'dan gelecek parayı istiyor. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'da Morutan krizi! 'Paramı ödemediler'
Olimpiu Morutan

Olimpiu Morutan

ROM Romanya
Yaş: 23 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika Galatasaray haberine göre, Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun ısrarı sonucunda kadroya sezon başında katılan Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar FSCB'den 3.5 milyon euro bedelle transfer ettiği genç oyuncu için eski kulübünün başkanı Gigi Becali'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"GALATASARAY BANA PARA ÖDEMEDİ"

388x220-fcsb-baskani-gigi-becali-asi-olacagima-kafama-siksinlar-1634283247896

Morutan transferi için Galatasaray ile 3.5 milyon euro üzerinden anlaştığını açıklayan FSCB Kulübü Başkanı Gigi Becali, "Galatasaray şu ana kadar bana hiçbir para ödemedi. İlk parayı Kasım 2021 yılında ödemesi gerekiyordu. Kasım ayında bana 700 bin euro tahsil edilecekti bunu ödemediler. FIFA'ya gitmek istemiyorum ama Galatasaray bana paramı ödemeli" dedi.

ÖDEME PLANINI PAYLAŞTI

1054143

Galatasaray ile taksitle ödeme yapılacağını açıklayan Gigi Becali tüm raporları paylaştı. İşte ödeme planı:

  1. Dilim 10.11.2021 - 700.000 Euro'da tahsil edilecektir.

  2. Dilim 10.03.2022 - 750.000 Euro arasında tahsil edilecektir.

  3. Dilim 10.09.2022 - 900.000 Euro'da tahsil edilecektir.

  4. Dilim 2023 - 1.150.000 Euro + (BONUSLAR)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Terim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldıTerim ve Denizli sonrası tarihi tablo! Sadece bir kişi kaldı
Türkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey donduTürkiye'nin en soğuk ili! Şehirde her şey dondu
Türkiye'ye geri dönüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...Türkiye'ye geri dönüyor! Galatasaray ve Fenerbahçe...
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Olimpiu Morutan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Son dakika haberi: AGİ kalktı yerine vergi iadesi geldi! AGİ'de net maaş detayı...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Twitter'da gündeme oturdu! Cübbeli'nin tepkisinin ardından da Milli Beka Hareketi'nden tepki geldi

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Termometreler eksi 33 dereceyi gördü! Her şey dondu

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Fenerbahçe taraftarı sinirden çıldıracak! Vitor Pereira üzerini çizdi, İsmail Kartal ilk 11'e alıyor

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Evde sizi kolayca fitleştirecek en iyi koşu bandı çeşitleri

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'ten Muslera kararı! Tepki yağıyor

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Domenec Torrent'in yardımcısı Marc Gonzalo'ya tepki yağıyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Torrent'in maaşını görenler hayrete düşüyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.