SON DAKİKA: Galatasaray'da Morutan krizi! 'Paramı ödemediler'

Son dakika Galatasaray haberine göre, Galatasaray'da Fatih Terim'in uzun ısrarı sonucunda kadroya sezon başında katılan Morutan için flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı-Kırmızılılar FSCB'den 3.5 milyon euro bedelle transfer ettiği genç oyuncu için eski kulübünün başkanı Gigi Becali'den çok konuşulacak bir açıklama geldi.

"GALATASARAY BANA PARA ÖDEMEDİ"

Morutan transferi için Galatasaray ile 3.5 milyon euro üzerinden anlaştığını açıklayan FSCB Kulübü Başkanı Gigi Becali, "Galatasaray şu ana kadar bana hiçbir para ödemedi. İlk parayı Kasım 2021 yılında ödemesi gerekiyordu. Kasım ayında bana 700 bin euro tahsil edilecekti bunu ödemediler. FIFA'ya gitmek istemiyorum ama Galatasaray bana paramı ödemeli" dedi.

ÖDEME PLANINI PAYLAŞTI

Galatasaray ile taksitle ödeme yapılacağını açıklayan Gigi Becali tüm raporları paylaştı. İşte ödeme planı:

Dilim 10.11.2021 - 700.000 Euro'da tahsil edilecektir. Dilim 10.03.2022 - 750.000 Euro arasında tahsil edilecektir. Dilim 10.09.2022 - 900.000 Euro'da tahsil edilecektir. Dilim 2023 - 1.150.000 Euro + (BONUSLAR)



