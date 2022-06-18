SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan sonra ikinci bomba Artem Dzyuba! Fenerbahçe de istiyordu...

Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan sonra ikinci bomba Artem Dzyuba! Fenerbahçe de istiyordu...

18.06.2022 23:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da başkanlık koltuğuna Dursun Özbek'in oturmasının ardından taraftarlar, yeni teknik direktör ve transferleri merak ediyordu. Teknik direktör konusunda Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan ve başarılı çalıştırıcının resmi imzayı atmasını bekleyen sarı - kırmızılılar, santrfor transferi için de Fenerbahçe'nin gündeminde olan yıldız için harekete geçti.

Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan sonra ikinci bomba Artem Dzyuba! Fenerbahçe de istiyordu...
Artem Dzyuba

Artem Dzyuba

RUS Rusya
Yaş: 34 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Zenit
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika: Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği yarıştan galibiyetle ayrılan ve başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bombaları bir bir patlatıyor. Taraftarların en çok merak ettiği konu olan transferde gaza basan Özbek ve yönetiminin hedefindeki yıldız isim ortaya çıktı.

OKAN BURUK TAMAM

thumbs_b_c_7d7ac6dbb09a1ce4b2a10f69aeafe320

Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcı ile Domenec Torrent'in ayrılığı sonrasında sözleşme imzalayacak. Buruk ile teknik direktör problemini çözen Galatasaray Yönetimi, rotasını transfere çevirdi.

GOLCÜ İÇİN SÜRPRİZ İSİM

5dd54b4b20302749c94b37ef

Mostafa Mohamed'in inişli çıkışlı performansı ve Bafetimbi Gomis'in ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir golcüyü kadroya katmak isteyen sarı - kırmızılıların transfer etmek istediği isim belli oldu.

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU

indir

Rus basınının haberine göre; Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sıkça adı anılan Artem Dzyuba için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

ARTEM DZYUBA

Haberde sarı - kırmızılıların bonservisini eline alan Dzyuba'yı takıma katmak için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Zenit'le sözleşmesi sona eren Artem Dzyuba, Rus kulübünde toplamda 249 resmi maça çıktı ve 108 gol - 70 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oldu''Galatasaray'ın yeni hocası Okan Buruk oldu'
Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde turu geçerse rakibi kim olacak?
Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı şaşkınlık yarattı!Sercan Yıldırım'ın yeni tarzı şaşkınlık yarattı!
Anahtar Kelimeler:
transfer Okan Buruk Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Artem Dzyuba son dakika haberi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Petrol fiyatlarında hareketlilik! Tüm gözler o güne çevrildi, benzin ve motorinde...

Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı

Güney Kıbrıs'ta skandal tatbikat! Terörist elebaşı Abdullah Öcalan detayı gözlerden kaçmadı

Beşiktaş, yılın transferi için gözünü kararttı!

Beşiktaş, yılın transferi için gözünü kararttı!

Özbek tarih verdi, İtalyanlar duyurdu!

Özbek tarih verdi, İtalyanlar duyurdu!

'Yeni Hulk' Fenerbahçe'ye imza atmak istiyor!

'Yeni Hulk' Fenerbahçe'ye imza atmak istiyor!

Gustavo'nun eşinden olay paylaşım!

Gustavo'nun eşinden olay paylaşım!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Cenazede akılalmaz olay! Bir anda tabuttan fırladı

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Kendinize bu kötülüğü yapmayın!

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Dünyaca ünlü parfümlerin en yakın ve ekonomik muadillerini keşfedin

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Badem sütü, donmuş meyve, keten tohumu ve PLASENTA!

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Görüntüsü sinir bozucu olabilir! Yanlış yaparsanız başınız belada

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Eviniz için multimedya destekli en iyi Android Akıllı TV çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.