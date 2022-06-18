Son dakika: Galatasaray'da Okan Buruk'tan sonra ikinci bomba Artem Dzyuba! Fenerbahçe de istiyordu...

Son dakika: Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile girdiği yarıştan galibiyetle ayrılan ve başkanlık koltuğuna oturan Dursun Özbek, bombaları bir bir patlatıyor. Taraftarların en çok merak ettiği konu olan transferde gaza basan Özbek ve yönetiminin hedefindeki yıldız isim ortaya çıktı.

OKAN BURUK TAMAM

Teknik direktörlük görevi için Okan Buruk ile prensip anlaşmasına varan sarı - kırmızılılar, deneyimli çalıştırıcı ile Domenec Torrent'in ayrılığı sonrasında sözleşme imzalayacak. Buruk ile teknik direktör problemini çözen Galatasaray Yönetimi, rotasını transfere çevirdi.

GOLCÜ İÇİN SÜRPRİZ İSİM

Mostafa Mohamed'in inişli çıkışlı performansı ve Bafetimbi Gomis'in ilerleyen yaşı nedeniyle yeni bir golcüyü kadroya katmak isteyen sarı - kırmızılıların transfer etmek istediği isim belli oldu.

FENERBAHÇE'YE RAKİP OLDU

Rus basınının haberine göre; Galatasaray'ın Fenerbahçe ile sıkça adı anılan Artem Dzyuba için devreye girdi.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Haberde sarı - kırmızılıların bonservisini eline alan Dzyuba'yı takıma katmak için oyuncunun menajeriyle görüşmelere başladığı ifade edildi.

Zenit'le sözleşmesi sona eren Artem Dzyuba, Rus kulübünde toplamda 249 resmi maça çıktı ve 108 gol - 70 asistlik bir performans sergiledi.

