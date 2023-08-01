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Son dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson bombası! 25 milyon euro ve Sergio Ramos...

01.08.2023 11:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Turu İstanbul'da geçmeyi hedefleyen sarı - kırmızılıların savunma oyuncusu Victor Nelsson, bir süredir Avrupa kulüplerinin radarında bulunuyordu. Erden Timur'un "Kalmak istiyor" dediği Danimarkalı savunmacı için flaş bir teklif geldi.

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek. İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanacak olan rövanş maçını kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın yanı sıra transferde hareketli günler geçiren Aslan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

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Geçtiğimiz sezondan itibaren Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan Victor Nelsson için Galatasaray'a teklif geldi.

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İngiliz basınının haberine göre Danimarkalı savunmacı için Premir Lig kulüpleriyle görüşen sarı - kırmızılıların 25 milyon euroluk gelir beklentisinin olduğu kaydedildi.

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Nelsson'un takımdan ayrılması halinde ise dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'un Parçalı formayı giyeceği öne sürüldü.

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