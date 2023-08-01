Son dakika: Galatasaray'da Victor Nelsson bombası! 25 milyon euro ve Sergio Ramos...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris'i konuk edecek. İlk maçtan 2-2'lik beraberlikle ayrılan sarı - kırmızılılar, Rams Park'ta oynanacak olan rövanş maçını kazanarak tur atlamayı hedefliyor. Karşılaşmanın yanı sıra transferde hareketli günler geçiren Aslan'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak Mauro Icardi'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılarda takımdan ayrılacak isimler de merak ediliyordu.

Geçtiğimiz sezondan itibaren Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarında olan Victor Nelsson için Galatasaray'a teklif geldi.

İngiliz basınının haberine göre Danimarkalı savunmacı için Premir Lig kulüpleriyle görüşen sarı - kırmızılıların 25 milyon euroluk gelir beklentisinin olduğu kaydedildi.

Nelsson'un takımdan ayrılması halinde ise dünyaca ünlü stoper Sergio Ramos'un Parçalı formayı giyeceği öne sürüldü.

