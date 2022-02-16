Son dakika: Galatasaray'da yeni dönem! Luis Campos, sportif direktör olarak Pasquale Sensibile ile anlaştı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına danışman olarak getirilen Luis Campos ilk hamlesini yaptı. Burak Elmas'ın büyük umutlarla getirdiği tecrübeli futbol adamı dünyada da tanınan bir isim. Önümüzdeki sezonun kadrosunu ve bundan sonra yapılacak her transferin Campos'tan sorulmasını isteyen Burak Elmas'ın da onayıyla Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu.

SON DAKİKA: PASQUALE SENSIBILE İSTANBUL'A GELDİ

Teknik direktör değişikliğine giderek baştan sona bir yapılanmaya gideceklerini ifade eden Burak Elmas, hoca olarak takımın başına Domenec Torrent'i getirmişti. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u da danışmanlık görevine getiren Elmas, Galatasaray futbol kulübünü Campos'a emanet etmişti. Campos'ta yetkilerini kullanarak sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'yi getirme kararı aldı. Tecrübeli isim anlaşmayı imzalamak için İstanbul'a geldi.

PASQUALE SENSIBILE KİMDİR?

50 yaşındaki İtalyan sportif direktör, Samdoria ve Roma gibi kulüplerde de çalıştı. Pasquale Sensibile, scout ekibinin başında olacak ve transfer görüşmelerini bizzat yürütecek.

