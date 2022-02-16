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Son dakika: Galatasaray'da yeni dönem! Luis Campos, sportif direktör olarak Pasquale Sensibile ile anlaştı

16.02.2022 22:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından danışman olarak takımın başına getirilen Luis Campos ilk transferini yaptı. Galatasaray'a sportif direktör olarak Pasquale Sensibile'yi getiren Luis Campos böylece ilk hamlesini yaptı. Galatasaray'da önümüzdeki sezonun yapılanmasını tamamen Luis Campos'a bırakan Burak Elmas'ın da bu transfere onay verdiği öğrenildi. Pasquale Sensibile imza atmak için İstanbul'a geldi.

Son dakika: Galatasaray'da yeni dönem! Luis Campos, sportif direktör olarak Pasquale Sensibile ile anlaştı

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Fatih Terim'in ayrılığı sonrası takımın başına danışman olarak getirilen Luis Campos ilk hamlesini yaptı. Burak Elmas'ın büyük umutlarla getirdiği tecrübeli futbol adamı dünyada da tanınan bir isim. Önümüzdeki sezonun kadrosunu ve bundan sonra yapılacak her transferin Campos'tan sorulmasını isteyen Burak Elmas'ın da onayıyla Galatasaray'ın yeni sportif direktörü Pasquale Sensibile oldu.

SON DAKİKA: PASQUALE SENSIBILE İSTANBUL'A GELDİ

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Teknik direktör değişikliğine giderek baştan sona bir yapılanmaya gideceklerini ifade eden Burak Elmas, hoca olarak takımın başına Domenec Torrent'i getirmişti. Dünyaca ünlü futbol adamı Luis Campos'u da danışmanlık görevine getiren Elmas, Galatasaray futbol kulübünü Campos'a emanet etmişti. Campos'ta yetkilerini kullanarak sportif direktörlük görevine Pasquale Sensibile'yi getirme kararı aldı. Tecrübeli isim anlaşmayı imzalamak için İstanbul'a geldi.

PASQUALE SENSIBILE KİMDİR?

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50 yaşındaki İtalyan sportif direktör, Samdoria ve Roma gibi kulüplerde de çalıştı. Pasquale Sensibile, scout ekibinin başında olacak ve transfer görüşmelerini bizzat yürütecek.

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