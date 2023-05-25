Son dakika: Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi! İngiltere'den Florya'ya geliyor! Pape Matar Sarr için görüşme yapıldı bile...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime yaklaştıkça şampiyonluk heyecanı da tavan yapmış durumda... En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçından galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.
Sarı - kırmızılı camia; şampiyonluğa odaklanırken, yönetim bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.
Haberde sarı - kırmızılıların 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Tottenham ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi.
Bu sezon Tottenham formasıyla 13 resmi maça çıkan Senegalli futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.