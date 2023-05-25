Son dakika: Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi! İngiltere'den Florya'ya geliyor! Pape Matar Sarr için görüşme yapıldı bile...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime yaklaştıkça şampiyonluk heyecanı da tavan yapmış durumda... En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçından galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı - kırmızılı camia; şampiyonluğa odaklanırken, yönetim bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ

Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Haberde sarı - kırmızılıların 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Tottenham ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 13 resmi maça çıkan Senegalli futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

