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Son dakika: Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi! İngiltere'den Florya'ya geliyor! Pape Matar Sarr için görüşme yapıldı bile...

25.05.2023 22:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime kısa bir süre kala heyecan da günden güne artıyor. 36. haftada Ankaragücü deplasmanına çıkacak ve kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek olan Galatasaray'da sıcak bir gelişme yaşandı. Gelecek sezon çalışmalarına şimdiden başlayan sarı - kırmızılıların transfer için görüştüğü ismin Pape Matar Sarr olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'da yeni sezonun ilk transferi! İngiltere'den Florya'ya geliyor! Pape Matar Sarr için görüşme yapıldı bile...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de bitime yaklaştıkça şampiyonluk heyecanı da tavan yapmış durumda... En yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde liderliğini sürdüren Galatasaray, gelecek hafta oynayacağı Ankaragücü maçından galip gelmesi halinde şampiyonluğunu ilan edecek.

Sarı - kırmızılı camia; şampiyonluğa odaklanırken, yönetim bir yandan da transfer çalışmalarına başladı.

GALATASARAY'DA SÜRPRİZ

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Ertan Süzgün'ün haberine göre Galatasaray, İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Tottenham'da forma giyen Pape Matar Sarr'ı gündemine aldı.

İLK GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLDİ

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Haberde sarı - kırmızılıların 20 yaşındaki orta saha oyuncusu için Tottenham ile ilk görüşmeyi gerçekleştirdiği kaydedildi.

Bu sezon Tottenham formasıyla 13 resmi maça çıkan Senegalli futbolcu, gol ya da asist katkısı veremedi.

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