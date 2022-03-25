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Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi transfer çalımı!

25.03.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da gözler yeni sezonda yapılacak transferlere çevrildi. Bu sene şampiyonluk potasından bir hayli uzaklaşan sarı-kırmızılılar, önümüzdeki yıl taraftarına kendini affettirebilmek için şampiyonluğa uygun bir kadro kurmanın planlarını yapıyor. Bu bağlamda önemli bir rol teşkil eden Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptıran cimbom büyük yara almıştı. Galatasaraylı yetkililerin bu duruma çok sinirlendiği öğrenilirken, Beşiktaş'ta oynayan Pjanic için devreye girildi..

Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'a tarihi transfer çalımı!
Miralem Pjanic

Miralem Pjanic

BOS Bosna Hersek
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Beşiktaş
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Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Pjanic için sürpriz bir iddia ortaya atıldı. Barcelona'dan kiralanan yıldız oyuncu sezon sonunda Katalan ekibe geri dönecek. Galatasaray ile arasının iyi olduğu bilinen Barcelona, bu sezon Inaki Pena'yı sarı-kırmızılılara kiralamıştı. Beşiktaş'tan transfer rövanşı almak isteyen Galatasaraylı yetkililer yeni sezon için harekete geçti...

PJANIC GALATASARAY İDDİALARI DÜNYA GÜNDEMİNDE

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Som I Serem FCB'nin haberine göre Galatasaray, Miralem Pjanic için Barcelona ile görüşme gerçekleştirdi. Söz konusu haber dünya basınında geniş yankı uyandırırken, Sarı-Kırmızılıların Katalan devinden Pjanic için bilgi aldığı detayı aktarıldı. Hatta görüşmelerin olumlu yönde ilerlendiği belirtilen haberde, Pjanic'in önümüzdeki yıl Galatasaray forması giyeceği iddia edildi.

"GEDSON'UN İNTİKAMI"

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Galatasaray ve Barcelona arasındaki yakın ilişkiler transferin önünü açarken, geride bıraktığımız hafta iki takımın başkanları Burak Elmas ve Juan Laporta, UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk maç öncesi bir araya gelip Barcelona'nın kiralamayı düşündüğü futbolcularda Galatasaray'a öncelik tanınacağı konusunda mutabakat sağlamıştı. Taraftarların sosyal medyada ''Gedson'un intikamı'' olarak adlandırdığı bu transfer, şimdiden herkesi heyecanlandırdı...

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