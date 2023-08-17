Son dakika: Galatasaray'dan Beşiktaş'ın Rashica videosuna sert tepki! 'Hesabını soracağız!'

Son dakika haberleri: Türkiye'de Süper Lig'in start almasının yanı sıra devam eden transfer sezonunda yaşananlar gündeme damgasını vuruyor. Beşiktaş, geçtiğimiz sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray'ın kiralık olarak oynattığı Milot Rashica'nın bonservisini Norwich City'den aldığını açıklamıştı.

Siyah - beyazlılar, oyuncuyla 4 yıllık sözleşme imzalamış ve transferi sosyal medyadan videoyla açıklamıştı.

Transfer videosunun ardından Galatasaray Kulübü'nden ezeli rakibine çok sert bir tepki geldi.

İşte Galatasaray'ın açıklaması;

"Bugün Beşiktaş JK tarafından paylaşılan videoda kullanılan görüntüye istinaden devam eden spekülasyonlar üzerine kulübümüz bu açıklamayı ilk ve son defa yapacaktır. Galatasaray Spor Kulübü, bu vatan için canını vermiş kahramanların beşiği olmuş, onlar tarafından kurulmuş bir spor kulübüdür.

Cumhuriyet'in aydınlık yüzü Galatasaray'ı direkt ya da dolaylı şekilde bu ülkeye büyük zararlar vermek için uğraşan, kanlı bir terör örgütü ile yan yana göstermeye çalışan her kimse öncelikle müfteridir.

Bir spor kulübünü bu konuların içine sokmaya çalışanların, toplumu bölmek ve birbirine düşman etmek için çaba gösteren vatan hainlerinden hiçbir farkı yoktur. Türk sporunun içine rekabeti değil hainliği sokmaya çalışan her kim olursa onun karşısında biz duracağız.

Paylaşılan bu videonun altında imzası olan kim varsa onlardan oynadıkları bu kirli oyunun hesabını soracağız."

???? Beşiktaş, Milot Rashica transferini bu videoyla duyurdu! https://t.co/3xtE0wZII7 — Mynet Spor (@mynetspor) August 16, 2023



