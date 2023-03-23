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Son dakika: Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor! Dursun Özbek'in 'Sezon sonunda bakarız' dediği yıldız, Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor...

23.03.2023 14:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Burak Elmas başkanlığında transfer edilen Bafetimbi Gomis için 'ayrılacak' iddiaları gündeme gelmişti ancak yıldız golcü takımda kalmıştı. Bu sezon sarı - kırmızılılara birçok maçta puan getiren Fransız yıldız için flaş bir haber gündeme geldi. Gomis'in Cristiano Ronaldo'nun yanına gideceği öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor! Dursun Özbek'in 'Sezon sonunda bakarız' dediği yıldız, Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilenen kötü performansın ardından devre arasında kadroya katılan Bafetimbi Gomis için bu sezon başında birçok iddia gündeme gelmişti. Takımdan ayrılacağı ve futbolu bırakacağına dair ortaya atılan iddiaların ardından sarı - kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Fransız yıldızın geleceğiyle dair flaş bir haber ortaya çıktı.

ARAPLAR DEVREYE GİRDİ

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Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis için Araplar devreye girdi. Daha önce Al Hilal takımıyla forma giydiği Suudi Arabistan'da oldukça sevilen Fransız futbolcuya teklif geldi.

RONALDO'NUN TAKIMI...

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Fanatik'in haberine göre Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr, Bafetimbi Gomis ile temasa geçti.

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Gomis'in de Arabistan'a dönmeye sıcak baktığı ve futbolu orada bırakmayı düşündüğü kaydedildi.

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Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı.


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