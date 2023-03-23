Son dakika: Galatasaray'dan Cristiano Ronaldo'nun yanına gidiyor! Dursun Özbek'in 'Sezon sonunda bakarız' dediği yıldız, Suudi Arabistan'ın yolunu tutuyor...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da geçtiğimiz sezon sergilenen kötü performansın ardından devre arasında kadroya katılan Bafetimbi Gomis için bu sezon başında birçok iddia gündeme gelmişti. Takımdan ayrılacağı ve futbolu bırakacağına dair ortaya atılan iddiaların ardından sarı - kırmızılı ekipte kariyerine devam eden Fransız yıldızın geleceğiyle dair flaş bir haber ortaya çıktı.

ARAPLAR DEVREYE GİRDİ

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafetimbi Gomis için Araplar devreye girdi. Daha önce Al Hilal takımıyla forma giydiği Suudi Arabistan'da oldukça sevilen Fransız futbolcuya teklif geldi.

RONALDO'NUN TAKIMI...

Fanatik'in haberine göre Cristiano Ronaldo'nun da formasını giydiği Al Nassr, Bafetimbi Gomis ile temasa geçti.

Gomis'in de Arabistan'a dönmeye sıcak baktığı ve futbolu orada bırakmayı düşündüğü kaydedildi.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 22 resmi maça çıkan 37 yaşındaki futbolcu, 10 gol attı.



