SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

SON DAKİKA: Galatasaray'dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul'da... İşte ilk görüntüler

Galatasaray'ın Manchester City'den kadrosuna kattığı yıldız futbolcu İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak İstanbul'a geldi. Gündoğan İstanbul'a gelişinin ardından kulüp televizyonuna da açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul'da... İşte ilk görüntüler
Berker İşleyen
İlkay Gündoğan

İlkay Gündoğan

ALM Almanya
Yaş: 35 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Manchester City
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Transferlerine hız kesmeden devam eden Galatasaray, orta saha transferinde de dünya çapında ses getirecek transfere imza attı. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya varırken tecrübeli oyuncu İstanbul'a gelmek üzere uçağa binmişti.

İSTANBUL'A GELDİ!

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 1

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

"BÜYÜK GALATASARAYLIYIM"

Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün." dedi.

"GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 2

1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN MAAŞI

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 3

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen yıldız futbolcunun, yıllık 5 milyon euro maaş alacağı ifade ediliyor.

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 4

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 5

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 6

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 7

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 8

SON DAKİKA: Galatasaray dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul da... İşte ilk görüntüler 9

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...
Lookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldıLookman için 'Osimhen' formülü: Saatler kala teklif yapıldı
Anahtar Kelimeler:
transfer İlkay Gündoğan son dakika galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

CHP İstanbul İl kongresi iptal edildi; kayyum atandı

Borsada düşüş yüzde 3'ü aştı

Borsada düşüş yüzde 3'ü aştı

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

İlkay Gündoğan, Galatasaray'için yola çıktı! Geliş saati...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın yeri o isimle doldu! İşte yeni kaleci...

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'nin yıldızı Cengiz Ünder ezeli rakibe gidiyor

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray'a tepkili gönderme!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.