SON DAKİKA: Galatasaray'dan dünya çapında ses getirecek bir transfer daha! İlkay Gündoğan İstanbul'da... İşte ilk görüntüler

Transferlerine hız kesmeden devam eden Galatasaray, orta saha transferinde de dünya çapında ses getirecek transfere imza attı. Sarı-Kırmızılılar, Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan ile anlaşmaya varırken tecrübeli oyuncu İstanbul'a gelmek üzere uçağa binmişti.

İSTANBUL'A GELDİ!

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı İlkay Gündoğan'ı taşıyan uçak saat 16:00'da İstanbul'a geldi.

"BÜYÜK GALATASARAYLIYIM"

Gündoğan, İstanbul'a iner inmez yaptığı açıklamada "Nasip bugüneymiş. Çok heyecanlıyım. Büyük Galatasaraylıyım, ailecek öyleyiz. Hep takip ederdim. Bizim için gurur verici bir gün." dedi.

"GALATASARAY ÇOCUKLUK HAYALİM"

Açıklamalarına devam eden yıldız futbolcu, "Galatasaray çocukluk hayalim. Bu formayı giymek hayalimde vardı, bugüne kısmetmiş. Mutluluğumu şu an anlatamam. Aile olarak çok mutlu ve gururluyuz." ifadelerini kullandı.

YERLİ STATÜSÜNDE OYNAYACAK

1990 doğumlu hücum oyuncusu, Mertens ve Muslera'nın ayrılmasıyla soyunma odasında oluşan ağabeylik boşluğunu dolduracak. Teknik direktör Okan Buruk, saha içinde İlkay'dan 10 numara olarak katkı almaya çalışacak. İlkay, Almanya Milli Takımı'nı 2015'ten önce seçtiği için kural gereği yabancı sayılmayacak ve yerli statüsünde oynayabilecek.

Almanya'da doğup büyüyen ve Almanya Milli Takımı'nda forma giyen İlkay, kariyerinde Schalke 04, Nürnberg, Dortmund, Barcelona ve Manchester City'de oynadı. Sağ ayağını kullanan tecrübeli futbolcu; ön libero, merkez orta saha ve on numara olarak görev yapabiliyor.

İLKAY GÜNDOĞAN'IN MAAŞI

Galatasaray ile 2 yıllık sözleşme imzalaması beklenen yıldız futbolcunun, yıllık 5 milyon euro maaş alacağı ifade ediliyor.