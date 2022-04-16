Son dakika: Galatasaray'dan Fenerbahçelileri kızdıracak transfer hamlesi!

Son dakika haberleri: Galatasaray'da idari yönden ibra edilmeyen başkan Burak Elmas ve yönetimi, görevi bırakmadan önce transfer çalışmalarını sürdürüyor. 30 Nisan'da gelecek yeni başkan ve yönetimini rahatlatmak isteyen Elmas, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de listesinde yer alan ismi radarına aldı.

Sezona gençlik projesiyle başlayan ancak beklentileri karşılayamayan Galatasaray, yeni sezonda daha iyi bir kadroyla mücadele etmek için transfer planlamasını yaptı.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ GALATASARAY

La Gazetta dello Sport'un haberine göre; ocak ayı transfer döneminde Lazio'dan İspanya La Liga ekibi Real Mallorca'ya kiralık olarak giden Vedat Muriqi için Fenerbahçe'nin yanı sıra Galatasaray da temasa geçti.

"SÜPER LİG'E GERİ DÖNECEK"

Haberin devamında, "Vedat Muriqi, Süper Lig'e geri dönecek. Hem eski kulübü Fenerbahçe hem de Galatasaray, onu istiyor." ifadelerine yer verildi.

BU SEZON VEDAT MURIQI

Vedat Muriqi bu sezon İtalya ve İspanya'da toplam 26 maça çıktı. 26 müsabakada 3 gol 2 asist katkısı sunan Kosovalı golcü performansı ile hayal kırıklığına sebep oldu.



