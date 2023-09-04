SON DAKİKA: Galatasaray'dan iki 'KAP' birden! Sarı-Kırmızılılar Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini resmen açıkladı!

UEFA'ya liste bildirmek için son saatlere girilirken, Galatasaray transfer bombalarına patlatıyor. Galatasaray, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun TFF'de lisans kaydı açılırken, KAP bildirimi de geldi.

GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ

Tottenham'la da büyük ölçüde anlaşan sarı - kırmızılılar yaptığı paylaşımla Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı belirtilmişti.

YENİ TRANSFER İSTANBUL'DA

Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaparken, oyuncu sağlık kontrolüne girmek üzere havaalanından ayrıldı.

KAP AÇIKLAMASI GELDİ!

Sarı-Kırmızılılar Ndombele transferini KAP'a bildirdi.

İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER...

SANCHEZ İÇİN DE KAP GELDİ!

Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Davinson Sanchez transferi için de KAP açıklaması yaptı.

????Galatasaray Davinson Sanchez transferini KAP'a bildirdi! https://t.co/2ugq8DAblS — Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023

????Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. https://t.co/UilfLTayUg — Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023



