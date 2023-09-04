SON DAKİKA: Galatasaray'dan iki 'KAP' birden! Sarı-Kırmızılılar Ndombele ve Davinson Sanchez transferlerini resmen açıkladı!

UEFA'ya liste bildirmek için son saatlere girilirken, Galatasaray transfer bombalarına patlatıyor. Galatasaray, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun TFF'de lisans kaydı açılırken, KAP bildirimi de geldi.
Tottenham'la da büyük ölçüde anlaşan sarı - kırmızılılar yaptığı paylaşımla Londra'dan İstanbul'a uçağın havalandığı belirtilmişti.
Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaparken, oyuncu sağlık kontrolüne girmek üzere havaalanından ayrıldı.
Sarı-Kırmızılılar Ndombele transferini KAP'a bildirdi.
????Galatasaray Ndombele transferini KAP'a bildirdi! https://t.co/7BXKnMgfgD— Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023
Öte yandan Sarı-Kırmızılılar Davinson Sanchez transferi için de KAP açıklaması yaptı.
????Galatasaray Davinson Sanchez transferini KAP'a bildirdi! https://t.co/2ugq8DAblS— Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023
????Galatasaray'ın yeni transferi Tanguy Ndombele'yi taşıyan uçak İstanbul'a iniş yaptı. https://t.co/UilfLTayUg— Mynet Spor (@mynetspor) September 4, 2023