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Son dakika: Galatasaray'dan Muslera açıklaması

14.12.2021 13:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı.

Son dakika: Galatasaray'dan Muslera açıklaması

Galatasaray, Sivasspor maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edildiğini açıkladı.

GALATASARAY'IN AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcumuz Fernando Muslera'nın bugün sponsor hastanelerimizden Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nde yapılan tetkiklerinin ardından sol diz iç yan bağlarında ileri derecede yırtık, ön çapraz bağında esneme tespit edilmiştir.

Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır.

Fernando Muslera ile yaşadığı çarpışma pozisyonunun ardından sol dizinde esneme oluşan ve günü anti-ödem tedavisiyle geçiren oyuncumuz Christian Luyindama'nın MR tetkikleri ise dizindeki ödemin geçmesinin ardından yarın gerçekleştirilecektir."

Son dakika: Muslera'dan kötü haber geldi! Luyindama ile çarpışıp yerde kalmıştı...Son dakika: Muslera'dan kötü haber geldi! Luyindama ile çarpışıp yerde kalmıştı...


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Fernando Muslera
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