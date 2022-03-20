Son dakika: Galatasaray'dan resmi açıklama: "Barcelona'dan istedik!"

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi'ne Barcelona'ya elenerek veda eden Galatasaray'da son 16 turundaki performansıyla dikkat çeken Inaki Pena'nın bonservisinin alınıp alınmayacağı konusu gündeme gelmişti. Sarı - kırmızılılarda Sportif AŞ yöneticiliği yapan Nihat Kırmızı, merak edilen bu soruyu Beyaz TV'de cevapladı.

İşte Nihat Kırmızı'nın açıklamaları;

"GALATASARAY'I VE İSTANBUL'U ÇOK SEVDİ"

Soru: ''Pena, çok iyi performans ortaya koyuyor ama kiralık geldi ve sezon sonunda da Barcelona'ya dönecek. Galatasaray'da kalma ihtimali yok mu?"

"Kalecimizin performansından çok memnunuz. Biz de kalmasını çok istiyoruz. Pena da İstanbul'u ve Galatasaray'ı çok sevdi."

"PENA'YI BARCELONA'DAN İSTEDİK!"

"Durumunu, kendisini istediğimizi Barcelona başkanına ilettik. Bu konuyu da sezon sonunda konuşacağız. Ama Pena'nın kalması için tüm şartları zorlayacağız."

KEREM'E RESMİ TEKLİF GELDİ Mİ?

Soru: "Kerem, Barcelona maçlarında da ortaya koyduğu performansla göz doldurdu. İspanyol ekibinden bir teklif geldi mi? Bonservis bedeli olarak ne düşünüyorsunuz?"

"Sadece Barcelona değil, Avrupa'da çoğu kulübün takibinde. Bunu biliyoruz ama bir teklifte gelmedi.''

"BONSERVİS BELİRLEMEDİK"

"Biz Galatasaray olarak ligde önümüzdeki maçlara odaklandık. Bu konuyu sezon sonuna bıraktık ve an itibariyle bir bonservis ücreti de belirlemedik.''

