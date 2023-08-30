SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'dan Sergio Ramos için resmi açıklama! 'Yarın uçakta soracağım!'

Son dakika: Galatasaray'dan Sergio Ramos için resmi açıklama! 'Yarın uçakta soracağım!'

30.08.2023 16:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Molde'yi eleyerek adını grup etabına yazdıran Galatasaray'da gözler transfere çevrildi. Sarı - kırmızılılarda uzun süredir gündemde yer alan ve futbolcuların paylaşımlarını beğenen savunma oyuncusu Sergiop Ramos'la ilgili ilk resmi açıklama geldi. Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, İspanyol futbolcuyla ilgili konuştu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-1 mağlup etmişti. Sarı - kırmızılılar, ilk maçtan da aldığı 3-2'lik galibiyetle toplam skoru 5-3'e getirmiş ve adını gruplara yazdırmıştı. Tur sevincinin yaşandığı Galatasaray'da transfer için de flaş bir açıklama geldi.

XQEQVF7AFFKG5ARATHGQKPKDNA

Sarı - kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, bir süredir adı gündemde olan Sergio Ramos'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERDEN TİMUR'A SORACAĞIM"

GTYCN4EPKJN6DDFYNWZNHFQBBE

Ajansspor'a konuşan Öztürk, "Ben de merak ediyorum. Yarın sabah uçakta Erden Timur'a soracağım. Ramos'a nasıl baktığım önemli değil. Benim şahsi görüşüm de olsa kulübü bağlar. Futbolcular değil marka üzerinden gidiyoruz. Diğer büyük olduğunu söyleyen takımlar suni sponsorluklarla devam ederken bizde bu iş tamamen organik yürüyor. Bu sponsorlar Galatasaray'ın başarısıyla kendi başarılarını perçinlemeye çalışan firmalar." dedi.

Son olarak Paris Saint-Germain'de top koşturan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan 37 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, çıktığı 58 resmi maçta 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya devinin teklifine hiç beklenmedik cevap!Dünya devinin teklifine hiç beklenmedik cevap!
Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hediyesi!Galatasaray'dan Şampiyonlar Ligi hediyesi!
Fenerbahçeli yıldız futbolcu, Premier Lig' gidiyor! Fenerbahçeli yıldız futbolcu, Premier Lig' gidiyor!
Anahtar Kelimeler:
transfer Sergio Ramos Metin Öztürk son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri dakika haberleri yaşında ak erden n dakika haberleri iyet

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Saniyeler içinde tepki verdi! Boğulmaktan böyle kurtardı

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Seyahat severlerin ilk tercihi Samsonite çantada büyük fırsat

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Çöpe atmaya karar vermişlerdi! Açtıklarında şoke oldular

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Otel müşterileri açık büfeyi görünce şoke oldular! Masaya sere serpe uzandı

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük bir termos herkeste olmalı! Stanley'de indirim devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.