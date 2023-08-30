Son dakika: Galatasaray'dan Sergio Ramos için resmi açıklama! 'Yarın uçakta soracağım!'

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Molde ile karşı karşıya gelmiş ve rakibini 2-1 mağlup etmişti. Sarı - kırmızılılar, ilk maçtan da aldığı 3-2'lik galibiyetle toplam skoru 5-3'e getirmiş ve adını gruplara yazdırmıştı. Tur sevincinin yaşandığı Galatasaray'da transfer için de flaş bir açıklama geldi.

Sarı - kırmızılıların ikinci başkanı Metin Öztürk, bir süredir adı gündemde olan Sergio Ramos'la ilgili açıklamalarda bulundu.

"ERDEN TİMUR'A SORACAĞIM"

Ajansspor'a konuşan Öztürk, "Ben de merak ediyorum. Yarın sabah uçakta Erden Timur'a soracağım. Ramos'a nasıl baktığım önemli değil. Benim şahsi görüşüm de olsa kulübü bağlar. Futbolcular değil marka üzerinden gidiyoruz. Diğer büyük olduğunu söyleyen takımlar suni sponsorluklarla devam ederken bizde bu iş tamamen organik yürüyor. Bu sponsorlar Galatasaray'ın başarısıyla kendi başarılarını perçinlemeye çalışan firmalar." dedi.

Son olarak Paris Saint-Germain'de top koşturan ve sözleşmesinin bitmesinin ardından boşa çıkan 37 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu, çıktığı 58 resmi maçta 6 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

