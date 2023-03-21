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Son dakika: Galatasaray'dan taraftarları havalimanına akın ettirecek transfer! Erden Timur'un sezon başında 'Birkaç yemek daha yememiz lazım' dediği Alexis Sanchez, sonunda 'Parçalı' formayı giyiyor...

21.03.2023 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, milli araya Konyaspor yenilgisiyle girmişti. 14 maçlık galibiyet serisinin sonuna gelen sarı - kırmızılılarda yeniden toparlanma çabaları devam ederken, yönetim transfer çalışmalarına hız verdi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur'un sezon başında görüştüğü Alexis Sanchez için flaş bir gelişme yaşandı.

Son dakika: Galatasaray'dan taraftarları havalimanına akın ettirecek transfer! Erden Timur'un sezon başında 'Birkaç yemek daha yememiz lazım' dediği Alexis Sanchez, sonunda 'Parçalı' formayı giyiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında yediği gollere engel olamamış ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşma sonrasında milli araya girilmesiyle birlikte Galatasaray Yönetimi, transfer çalışmalarına hız vermişti.

ALEXIS SANCHEZ YENİDEN GÜNDEMDE

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Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sezon başında yaptığı açıklamalarda "Sanırım birkaç görüşme yapmamız ve yemek yememiz gerekiyor" dediği Alexis Sanchez'i yeniden gündeme aldı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

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Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Şilili futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE MAAŞ

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Sarı - kırmızılıların Sanchez'e Şampiyonlar Ligi vaadiyle birlikte Marsilya'da kazandığından daha fazla maaş teklif edeceği belirtildi.

YÖNETİMİN PLANI

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Yönetimin bonservis bedeli olmadan transfer edilecek olan tecrübeli yıldızı kadro derinliği açısından doğru bir yatırım olarak gördüğü ifade edildi.

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Bu sezon Marsilya formasıyla 34 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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