Son dakika: Galatasaray'dan taraftarları havalimanına akın ettirecek transfer! Erden Timur'un sezon başında 'Birkaç yemek daha yememiz lazım' dediği Alexis Sanchez, sonunda 'Parçalı' formayı giyiyor...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor deplasmanına çıkan Galatasaray, ilk yarısını 1-0 önde kapattığı maçın ikinci yarısında yediği gollere engel olamamış ve sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bu karşılaşma sonrasında milli araya girilmesiyle birlikte Galatasaray Yönetimi, transfer çalışmalarına hız vermişti.

ALEXIS SANCHEZ YENİDEN GÜNDEMDE

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, sezon başında yaptığı açıklamalarda "Sanırım birkaç görüşme yapmamız ve yemek yememiz gerekiyor" dediği Alexis Sanchez'i yeniden gündeme aldı.

PERFORMANSI DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'da forma giyen Şilili futbolcu, ilerleyen yaşına rağmen gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

ŞAMPİYONLAR LİGİ VE MAAŞ

Sarı - kırmızılıların Sanchez'e Şampiyonlar Ligi vaadiyle birlikte Marsilya'da kazandığından daha fazla maaş teklif edeceği belirtildi.

YÖNETİMİN PLANI

Yönetimin bonservis bedeli olmadan transfer edilecek olan tecrübeli yıldızı kadro derinliği açısından doğru bir yatırım olarak gördüğü ifade edildi.

Bu sezon Marsilya formasıyla 34 resmi maça çıkan 34 yaşındaki futbolcu, 16 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

