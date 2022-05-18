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Son dakika: Galatasaray'dan U-19'daki derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

18.05.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: U-19 U-19 Süper Lig 28. hafta erteleme karşılaşmasında Galatasaray, Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe'ye konuk oldu. Sarı - kırmızılılar, mücadeleden 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Maçın ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından Fenerbahçeli taraftarları kızdıran paylaşımlar geldi.

Son dakika: Galatasaray'dan U-19'daki derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Son dakika haberleri: 19 Yaş Altı Süper Lig 28. haftasında Galatasaray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ülker Stadı'nda oynanan erteleme maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı - kırmızılılar, bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 79 yaptı. Dördüncü sıradaki Fenerbahçe, 68 puanda kaldı.

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TWITTER'DAN OLAY GÖNDERMELER

Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray resmi Twitter hesabından art arda paylaşımlar geldi.

Sarı - kırmızılı kulübün Futbol Akademisi hesabından önce Safiye Ayla'nın Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece şarkısıyla Ülker Stadyumu'nun boş anları ve cırcır böceği sesi paylaşıldı. Paylaşıma 'sus' işareti yapan emoji de eklendi.

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Ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından U-19 futbolcusu Emrihan Kayar'ın tribünlere doğru 'Sizi duyamıyorum' işareti yaptığı fotoğrafı, 'Sus' işareti yapan emojiyle paylaşıldı.

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Son olarak ise geçmişte Kadıköy'de Fenerbahçe'nin A Takımı'na gol atmış olan futbolcuların benzer gol sevinçleriyle, U-19 Takımı'nın gol sevincinin bulunduğu 4 fotoğrafı paylaşan sarı - kırmızılılar, tweet'te 'kayakçı' emojisini kullandı.

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Galatasaray'ın üst üste yaptığı bu paylaşımlar sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve retweet yağmuruna tutulurken, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.


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