Son dakika: Galatasaray'dan U-19'daki derbi sonrası Fenerbahçe'ye olay göndermeler!

Son dakika haberleri: 19 Yaş Altı Süper Lig 28. haftasında Galatasaray, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Ülker Stadı'nda oynanan erteleme maçında Fenerbahçe'yi 2-1 mağlup etti.

Sarı - kırmızılılar, bu sonuçla lider Galatasaray, puanını 79 yaptı. Dördüncü sıradaki Fenerbahçe, 68 puanda kaldı.

TWITTER'DAN OLAY GÖNDERMELER

Karşılaşmanın ardından ise Galatasaray resmi Twitter hesabından art arda paylaşımlar geldi.

Sarı - kırmızılı kulübün Futbol Akademisi hesabından önce Safiye Ayla'nın Muhabbet Bağına Girdim Bu Gece şarkısıyla Ülker Stadyumu'nun boş anları ve cırcır böceği sesi paylaşıldı. Paylaşıma 'sus' işareti yapan emoji de eklendi.

Ardından Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından U-19 futbolcusu Emrihan Kayar'ın tribünlere doğru 'Sizi duyamıyorum' işareti yaptığı fotoğrafı, 'Sus' işareti yapan emojiyle paylaşıldı.

Son olarak ise geçmişte Kadıköy'de Fenerbahçe'nin A Takımı'na gol atmış olan futbolcuların benzer gol sevinçleriyle, U-19 Takımı'nın gol sevincinin bulunduğu 4 fotoğrafı paylaşan sarı - kırmızılılar, tweet'te 'kayakçı' emojisini kullandı.

Galatasaray'ın üst üste yaptığı bu paylaşımlar sarı - kırmızılı taraftarlar tarafından kısa sürede beğeni ve retweet yağmuruna tutulurken, Fenerbahçeli taraftarlar tarafından tepkiyle karşılandı.



