Son dakika: Galatasaray'dan yaka paça gönderilmişti! Galibiyet golü 90+9. dakikada eski Galatasaraylı'dan geldi

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında perde Antalya'da oynanan Antalyaspor-İstanbulspor mücadelesi ile açıldı. Corendon Airlines Park'ta oynanan mücadelede kazanan mücadelede geriden gelen Antalyaspor 10 kişi kalan rakibi 45+2 ve 90+7'de kaydettiği gollerle 2-1 mağlup etti.

GALİBİYET GOLÜ LUYINDAMA'DAN

İstanbulspor, karşılaşmanın 27. dakikada Adi Mehremic'in golüyle 1-0 öne geçerken, Antalyaspor ise bu gole 45+2. dakikada Fernando'nun serbest vuruştan attığı golle karşılık verdi. Karşılaşma uzun süre bu skorla devam ederken 90+9. dakikada eski Galatasaraylı Luyindama, Antalyaspor'a galibiyeti getiren golü kaydetti.

Konuk ekip İstanbulspor'da Eduard Rroca, 61. dakikada ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Antalyaspor, 6 maç sonra kazandı ve puanını 10 yaptı. Üst üste 3. kez kaybeden İstanbulspor 8 puanda kaldı.

Ligin 12. haftasında haftasında Antalyaspor, Sivasspor deplasmanına konuk olacak. İstanbulspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

