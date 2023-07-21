Son dakika: Galatasaray'dan yeni transfer sözleri! ''Bugün, yarın yeni transferimizi açıklayacağız''

Son dakika haberleri: Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılı kulüp ile Rams Global arasında stadyum isim sponsorluğu için anlaşma sağlandı. Galatasaray, stadyumun yeni adı için imza töreni düzenledi.

Törene; Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, Rams Global CEO'su Devran Bülbül ve basın mensupları katıldı.

5 YILLIK SÖZLEŞME

Anlaşmanın imzalanmasının ardından Galatasaray'ın stadyumunun yeni adı Rams Park oldu. Rams Global ile stadyum isim sponsorluğu için 5 yıllık sözleşme imzalandı.

ÖZBEK: "AVRUPA KUPASINI..."

Basın toplantısında söz alan başkan Dursun Özbek, "Dünya standartlarında olan bu anlaşma için Rams ailesine teşekkür ediyorum. Hedefimiz yeniden Avrupa'da kupa kazanmak. Bu hedef için hayalleri olan markalara ihtiyacımız var. Rams, bu markalardan biri. Kazanacağımız Avrupa kupasını burada bir şölen eşliğinde kutlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.

"TFF'YE MEYDAN OKURCASINA..."

Fenerbahçe'nin kupa seremonisine 5 yıldızlı logolu formayla çıkmasına tepki göstererek, "Fenerbahçe kupa seremonisine yönetmelikler dışında bir şekilde çıktı. TFF'ye meydan okurcasına.. Burası çok önemli... TFF'ye meydan okurcasına bir formayla çıkmalarını herkesin yadırgadığını düşünüyorum. TFF bu konuda sessiz kalarak cevap veremez. Yönetmelikler var. Ağzımızı açınca, merdivene oturunca cezayı basıyorlar. Merdivene kadar hassanız, yönetmeliklere karşı gelenleri ayıramazsınız. Ona böyle, buna böyle muamele yapamazsınız. Merdivene ceza kesen kurum, bu konuda gereğini yapmalıydı. Gereğini yap kardeşim, ne yazıyorsa yönetmelikte uygula." şeklinde konuştu.

TİMUR: "HAKSIZLIK KARŞISINDA BOYUN VERİRİZ"

Erden Timur da söz alarak, "Hukuk çok net bir kavramdır. Burada çok net bir kurala aykırılık var. Kasten yapılıyor. Bunun uygulanmaması hukuksuzluktur. Hukuk tanımamak, insanlık tanımamak demektir. İnsanlık tanımayanlarla her türlü mücadele edeceğiz. Herkesin gönlü ferah olsun. Haksızlık karşısında baş veririz, boyun veririz. Haksızlık yapanların mağdurlaştırıldığı bir ortam; ülkeye, millete, memlekete, geleceğe, gençlere zarar. Biz bu zararı kimseye verdirtmeyiz. Kendi şımarıklıkları için topluma bu kadar zarar vermeyi göze alanların önüne geçeceğiz." dedi.

FRED VE SABITZER...

Transfer için de konuşan Timur, "Oyuncularla ilgili herhangi bir şey demem doğru olmuyor. Fred de Sabitzer de listemizde ama girişimimiz söz konusu değil." ifadelerini kullandı.

"BUGÜN - YARIN BİTMESİNİ BEKLİYORUZ"

Mauro Icardi'nin son durumunu ve bitecek olan transferi açıklayan Timur, "Bugün - yarın bitmesini beklediğimiz bir transfer var. Şu an gelecek oyuncular ilk turda oynayacak durumda değil. Icardi'yi almak için tutulan uçak bile oraya gitmişti. 13-14 günlük bir gecikme olacak Icardi'de. Sağlık konusu çok önemli bu yüzden haklı bir gecikme bu. Avrupa ve Türkiye'de büyük hedefleri olan bir kadro kuracağız, herkes emin olsun." dedi.

