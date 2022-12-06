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Son dakika: Galatasaray, dostluk maçında bir ilki yaşadı! 7 gollü karşılaşmada Villarreal'e kaybetti...

06.12.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formda kalmak isteyen Galatasaray, hazırlık maçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Nef Stadyumu'nda İspanya'nın Villarreal takımıyla karşı karşıya gelen Galatasaray, sahadan 4-3'lük bir mağlubiyetle ayrıldı. Sarı - kırmızılılar, maçın ilk yarısında kalesinde 4 gol görerek bu sezon ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldı.

Son dakika: Galatasaray, dostluk maçında bir ilki yaşadı! 7 gollü karşılaşmada Villarreal'e kaybetti...

Son dakika haberleri: Takımlar; 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formlarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray, hazırlık maçında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geldi.

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Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Villarreal'in 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Coquelin, 27. dakikada Mojica, 32. dakikada Chukwueze ve 44. dakikada Pascual kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 42. dakikada Bafetimbi Gomis, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90+4. dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu'ndan geldi.

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YUNUS AKGÜN SAKATLANDI

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Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlanarak yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

GALATASARAY BİR İLKİ YAŞADI

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Sarı - kırmızılılar, Villarreal karşısında ilk yarıda kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 gol yedi.

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