Son dakika: Galatasaray, dostluk maçında bir ilki yaşadı! 7 gollü karşılaşmada Villarreal'e kaybetti...

Son dakika haberleri: Takımlar; 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada formlarını korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Spor Toto Süper Lig'de lider Fenerbahçe'nin 2 puan gerisinde 2. sırada yer alan Galatasaray, hazırlık maçında İspanya La Liga temsilcisi Villarreal ile karşı karşıya geldi.

Nef Stadyumu'nda oynanan müsabaka, Villarreal'in 4-3'lük üstünlüğüyle sonuçlandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Coquelin, 27. dakikada Mojica, 32. dakikada Chukwueze ve 44. dakikada Pascual kaydetti. Galatasaray'ın golleri ise 42. dakikada Bafetimbi Gomis, 58. dakikada Abdülkerim Bardakcı ve 90+4. dakikada penaltıdan Baran Demiroğlu'ndan geldi.

YUNUS AKGÜN SAKATLANDI

Galatasaray'ın genç futbolcusu Yunus Akgün, karşılaşmanın 61. dakikasında sakatlanarak yerini Kerem Aktürkoğlu'na bıraktı.

GALATASARAY BİR İLKİ YAŞADI

Sarı - kırmızılılar, Villarreal karşısında ilk yarıda kalesinde 4 gol gördü. Galatasaray, bu sezon ilk kez bir maçın ilk yarısında 4 gol yedi.

