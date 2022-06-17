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Son dakika: Galatasaray, Franck Ribery için tazminat ödeyecek! Binlerce euro...

17.06.2022 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray'a transferi büyük olay yaratan Franck Ribery'nin takımdan ayrılışı da çok konuşulmuştu. 2004-2005 sezonun devre arasında sarı - kırmızılılara katılan Fransız futbolcunun performansı büyük beğeni toplarken, ocak ayında geldiği Galatasaray'dan temmuz ayında alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle ayrılmıştı. Bu olayın üzerinden 17 yıl geçmesinin ardından Ribery transferinden Galatasaray'a kötü haber geldi.

Son dakika: Galatasaray, Franck Ribery için tazminat ödeyecek! Binlerce euro...
Franck Ribery

Franck Ribery

FRA Fransa
Yaş: 39 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Salernitana
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Son dakika haberleri: 2004-2005 sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Franck Ribery, 6 ay giydiği sarı kırmızılı forma altında performansıyla taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Ocak ayında geldiği Galatasaray'da temmuz ayında alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrılan Fransız yıldız, bedelsiz olarak Marsilya'ya transfer olmuştu.

CAS ONAYLADI

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Galatasaray her ne kadar konuyu yargıya taşımış olsa da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, 2007'de aldığı kararla Ribery'nin parasının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'la olan sözleşmesinin feshedilmesini onayladı.

"GALATASARAY TAZMİNAT ÖDEYECEK"

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Yaşananların üzerinden yaklaşık 17 yıl sonra Galatasaray gelen haberle bir kez daha şok yaşadı. Gazeteci Gökhan Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Franck Ribery'nin menajeri Bruno Heiderscheid ile ilgili mahkeme kararı kulübe ulaştı. Galatasaray 700 bin euro tazminat ödeyecek." yazdı.

Franck Ribery'nin o dönem menajeri olan Bruno Heiderscheid, menajerlik ücretinin ödenmediği gerekçesiyle hem Galatasaray'ı hem de Ribery'i dava etmişti.

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