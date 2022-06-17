Son dakika: Galatasaray, Franck Ribery için tazminat ödeyecek! Binlerce euro...

Son dakika haberleri: 2004-2005 sezonun devre arasında Galatasaray'a transfer olan Franck Ribery, 6 ay giydiği sarı kırmızılı forma altında performansıyla taraftarları kendisine hayran bırakmıştı. Ocak ayında geldiği Galatasaray'da temmuz ayında alacaklarını ödenmediği gerekçesiyle takımdan ayrılan Fransız yıldız, bedelsiz olarak Marsilya'ya transfer olmuştu.

CAS ONAYLADI

Galatasaray her ne kadar konuyu yargıya taşımış olsa da Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi CAS, 2007'de aldığı kararla Ribery'nin parasının ödenmediği gerekçesiyle Galatasaray'la olan sözleşmesinin feshedilmesini onayladı.

"GALATASARAY TAZMİNAT ÖDEYECEK"

Yaşananların üzerinden yaklaşık 17 yıl sonra Galatasaray gelen haberle bir kez daha şok yaşadı. Gazeteci Gökhan Dinç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Franck Ribery'nin menajeri Bruno Heiderscheid ile ilgili mahkeme kararı kulübe ulaştı. Galatasaray 700 bin euro tazminat ödeyecek." yazdı.

Franck Ribery'nin o dönem menajeri olan Bruno Heiderscheid, menajerlik ücretinin ödenmediği gerekçesiyle hem Galatasaray'ı hem de Ribery'i dava etmişti.

