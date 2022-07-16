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Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Hiçbir şey eskisi gibi değil... Aanholt kavgası sonrası

16.07.2022 07:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberi... Galatasaray'da geçtiğimiz sezonki performansıyla dikkatleri üzerine çeken Kerem Aktürkoğlu Marcao'nun ardından Aanholt ile yaşadığı tartışma ile de gündemde... Genç futbolcu Hollandalı yıldız ile antrenmanda büyük bir gerginlik yaşarken sezon öncesi hazırlıkları kapsamında yaşadığı performans düşüklüğü ile de gündemde. İşte detaylar...

Son dakika Galatasaray haberi: Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu şoku! Hiçbir şey eskisi gibi değil... Aanholt kavgası sonrası
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Yeni sezon hazırlıklarını Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da hedef mutlak şampiyonluk... Avusturya'da kampını sürdüren Sarı-Kırmızılı ekip yapılan iki hazırlık mücadelesinden de mağlubiyetle ayrılırken, bazı isimlerin gerek maçlarda gerekse antrenmanlardaki performans düşüşü oldukça dikkat çekti.

Bu isimlerden biri de Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu... Yeni sezon kampındaki tutuk ve sinirli görüntüsüyle dikkatleri üzerine çeken genç yıldız, geçtiğimiz sezon Sarı-Kırmızılı ekibin vazgeçilmezlerinden biri olurken, bu sezona istediği gibi başlayamadı. Son olarak, Van Aanholt ile yaşadığı tartışmayla gündeme gelen 23 yaşındaki futbolcunun mutsuzluğu dikkatlerden kaçmıyor.

FORMSUZLUĞU GÜNDEMDE

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Kerem Aktürkoğlu'nun bu sezon hazırlık maçlarında ve antrenmanlarda gösterdiği performans Okan Buruk'u şaşkına çevirdi. Milli yıldızı planlarının merkezine alan deneyimli çalıştırıcı, bu durum sonrası düşünmeye başladı.

23 yaşındaki futbolcunun kullandığı hiçbir duran top tehlike oluşturamadı. Geçen sezonun yıldızı Kerem ise henüz istenilen seviyeye çıkamamasının ardından sarı-kırmızılı yönetim çalışma başlattı.

AKLI TRANSFERDE KALDI

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Geçen sene hem Avrupa hem de Süper Lig'de başarılı bir performans gösteren Kerem Aktürkoğlu'na Borussia Dortmund başta olmak üzere, birçok Avrupa ekibinin talip olduğu ifade edilmişti.

Galatasaray'ın istediği meblağda bir bonservis bedeli teklif edilmeyince, sarı-kırmızılılar Kerem Aktürkoğlu'nun satışına izin vermedi. Milli futbolcuyu bu durumun etkilediği ve psikolojik olarak da modunu düşürdüğü belirtiliyor.

AANHOLT KAVGASI SONRASI DÜŞÜŞ!

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Kerem Aktürkoğlu'nun Patrick Van Aanholt ile antrenmanda yaşadığı tartışma gündeme bomba gibi düşmüş, büyük ses getirmişti.

Her ne kadar iki isim, maç içi gerginlik deyip olayın üstünü kapatsa da, bu kavga Kerem Aktrükoğlu'nun geçen yıl Marcao ile yaşadığı maç içi tartışmayı da akıllara getirdi.

Antrenman ve hazırlık maçlarındaki agresif tavırları dikkatlerden kaçmayan 23 yaşındaki futbolcunun mutsuz olduğu düşünülüyor. (Akşam)


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Kerem Aktürkoğlu Patrick van Aanholt galatasaray son dakika haber
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