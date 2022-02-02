SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas canlı yayında konuşuyor!

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas canlı yayında konuşuyor!

02.02.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, saat 13.00'te GSTV'de açıklamalarda bulunuyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas canlı yayında konuşuyor!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ekran karşısına çıktı. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferi sonrası taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Elmas'tan flaş bir karar geldi... Burak Elmas canlı yayında konuşuyor...

TRANSFERİ AÇIKLADI

FKlXXtvWUAM4EyF

Burak Elmas, "6 numara eksiğimizi Pulgar'ı alarak kapattık. Şilili oyuncu için herhangi bir ödeme yapmadık. Milli takım dönüşü Erick Pulgar kadromuza katılacak." ifadelerini kullandı.

"GOMIS, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

Burak Elmas: "Gomis, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. Takıma çok pozitif etki yapabilecek bir oyuncu. Bununla birlikte, üç transfer gerçekleştirdik."

"İSTESEYDİK GEDSON'U ALIRDIK"

Burak Elmas: Gedson'un menajerinin bize ulaşmaya çalışmasına gerek yok. Biz istediğimiz menajere ulaşırız zaten. Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Gedson'u istesek alırdık. Önceliğimiz değildi.

"LİG SIRASINI KABULLENEMEYİZ"

"Mevcut yabancı hakkında dolayı sıkıntıdayız. Önümüzdeki sezon 14 yabancı sayısı 12'ye düşecek. Tüm her şeyi düşünüyoruz. Takımımızın eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni hocayla geniş bir çalışma yaptık. Galatasaray için öncelikli ihtiyaçları belirledik. Lig sıralamasını kabullenemeyiz. Ama buradan güçlü çıkacağız."

MUSLERA'NIN SAKATLIĞI

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleciye ihtiyacımız vardı. 3-4 kaleciyle görüştük ve sezon sonuna kadar mümkünse maliyeti olmaması önemliydi. Gelen kaleci Muslera'nın iyileştikten sonra arkasında durmayı kabul edecekti. Giresunspor Okan'ı geri vermek istemedi. Biz de en sonda Inaki Pena ile anlaştık. Barcelona'dan pozitif referans aldığımız bir transfer oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...
Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...Galatasaray'a hayatının şoku! Transfer çalımının da böylesi...
Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?Galatasaray'da Fatih Terim geri mi dönüyor?
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! Eski Bakan geri dönüyor

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü ile ilgili yeni detaylar!

Eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Eski aşkı Arka Sokaklar'ın yıldızı çıktı! Görenler gözlerine inanamadı

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...

Gedson Fernandes Beşiktaş'ta! Galatasaray taraftarı çıldırdı! Burak Elmas'a büyük tepki var...

'Kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...

'Kapışalım mı?' kavgası! ''Ben sana vuramam'' demesine rağmen...

Erdoğan imzaladı! O faizler değişti

Erdoğan imzaladı! O faizler değişti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Adını yetiştiği köyden alıyor! Tüm virüslere karşı şifa kaynağı

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Kremasını yalarken pembe iç çamaşırıyla poz verdi

Rüzgar, uçağı savurdu! Pilotun manevrası faciayı önledi

Rüzgar, uçağı savurdu! Pilotun manevrası faciayı önledi

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

Doğal halini savundu! “Portatif insan yastığı gibiyim”

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

100 yaşına kadar yaşamak istiyorsanız bunları mutlaka yapın

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz! Ama bu şekilde daha faydalı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.