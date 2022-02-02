Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'da Burak Elmas canlı yayında konuşuyor!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray Başkanı Burak Elmas, ekran karşısına çıktı. Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferi sonrası taraftarların yoğun tepkisine maruz kalan Elmas'tan flaş bir karar geldi... Burak Elmas canlı yayında konuşuyor...

TRANSFERİ AÇIKLADI

Burak Elmas, "6 numara eksiğimizi Pulgar'ı alarak kapattık. Şilili oyuncu için herhangi bir ödeme yapmadık. Milli takım dönüşü Erick Pulgar kadromuza katılacak." ifadelerini kullandı.

"GOMIS, GALATASARAY'I ÇOK SEVİYOR"

Burak Elmas: "Gomis, Galatasaray'ı çok seviyor. Burada bitmemiş bir işi olduğunu söyledi. Takıma çok pozitif etki yapabilecek bir oyuncu. Bununla birlikte, üç transfer gerçekleştirdik."

"İSTESEYDİK GEDSON'U ALIRDIK"

Burak Elmas: Gedson'un menajerinin bize ulaşmaya çalışmasına gerek yok. Biz istediğimiz menajere ulaşırız zaten. Gedson, görüştüğümüz oyunculardan biriydi. Gedson, taraftarın çok sevdiği genç bir yıldız adayı fakat bu kadro planlaması ve yabancı kuralında, öncelikli ihtiyacımız olan noktalara yöneldik. Gedson'u istesek alırdık. Önceliğimiz değildi.

"LİG SIRASINI KABULLENEMEYİZ"

"Mevcut yabancı hakkında dolayı sıkıntıdayız. Önümüzdeki sezon 14 yabancı sayısı 12'ye düşecek. Tüm her şeyi düşünüyoruz. Takımımızın eksiklerinin giderilmesi gerekiyor. Yeni hocayla geniş bir çalışma yaptık. Galatasaray için öncelikli ihtiyaçları belirledik. Lig sıralamasını kabullenemeyiz. Ama buradan güçlü çıkacağız."

MUSLERA'NIN SAKATLIĞI

Muslera'nın sakatlığı sonrası kaleciye ihtiyacımız vardı. 3-4 kaleciyle görüştük ve sezon sonuna kadar mümkünse maliyeti olmaması önemliydi. Gelen kaleci Muslera'nın iyileştikten sonra arkasında durmayı kabul edecekti. Giresunspor Okan'ı geri vermek istemedi. Biz de en sonda Inaki Pena ile anlaştık. Barcelona'dan pozitif referans aldığımız bir transfer oldu.

