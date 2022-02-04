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Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'dan Sergen Yalçın bombası! Beşiktaşlıları çıldırtacak hamle...

04.02.2022 12:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri... Galatasaray'da Gedson Fernandes'in Beşiktaş'a kaptırılmasının ardından Burak Elmas ve yönetimi gözünü kararttı. Beşiktaş'ın sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan oyuncusu Larin'in menajeriyle görüşen Galatasaraylı yetkililer yıldız ismi kadrosuna katabilir... Bunun yanında sosyal medyayı ayağa kaldıran bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Galatasaray'da işlerin yolunda gitmemesi halinda Beşiktaş'tan ayrılan Sergen Yalçın gündeme gelebilir. İşte detaylar...

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırarak taraftarını şoke eden Galatasaray yönetimi gözünü kararttı. Önümüzdeki sezon yapılacak transferlerle camiasını mutlu etmeyi hedefleyen Burak Elmas kolları sıvadı... İlk hamlesi ise Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek olan Larin'i kadroya katmak! Burak Elmas, yöneticilerine yıldız oyuncunun menajeri ile görüşülmesi için tam yetki verdi. UEFA kuralları gereği sözleşmesi süresi 6 aydan az kalan oyuncular istediği her kulüple görüşebilir... Galatasaray'da Gedson'un misillemesi Larin ile de kalmayabilir! Burak Elmas'ın Domenec Torrent ile işlerin yolunda gitmemesi halinde Beşiktaş'ın efsane ismi Sergen Yalçın'ı gündeme alabileceği öğrenildi.

GEDSON FERNANDES İNFİAL YARATTI

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Beşiktaş'ın Gedson Fernandes transferi sadece siyah-beyazlı camiada değil Galatasaray'da da gündemin 1. maddesi haline geldi. Yıldız oyuncuyu yaklaşık 1.5 yıldır isteyen sarı-kırmızılıların adeta elinden alan Beşiktaş'ta taraftarlar çok mutlu durumda. Ligdeki sıralamaları bile unutturan bu transfer şimdiden ''Yılın çalımı'' olarak konuşulmaya başlandı. Galatasaray yönetimine ağır eleştiriler getiren sarı-kırmızılı taraftarlar Burak Elmas'ı istifaya davet etti.

İLK MİSİLLEME: CYLE LARIN!

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Beşiktaş ile sözleşmesi sona erecek Kanadalı oyuncu ile ilk temas kuruldu. Galatasaraylı yöneticilere talimat veren Burak Elmas, Cyle Larin'in menajeri ile görüşme gerçekleştirdi. Beşiktaş'tan yıllık 2.5 milyon Euro istemesi nedeniyle anlaşamayan yıldız oyuncu ile pazarlıklar başladı. Türkiye'de kalmaya sıcak bakan Larin'in sözleşme şartları yerine getirilirse önümüzdeki sezon Galatasaray forması giyecek.

Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş'tan Gedson'un intikamı alınıyor! Galatasaray'dan Larin hamlesi taraftarı çıldırtacak...Son dakika Galatasaray haberleri: Beşiktaş'tan Gedson'un intikamı alınıyor! Galatasaray'dan Larin hamlesi taraftarı çıldırtacak...

İKİNCİ MİSİLLEME: SERGEN YALÇIN!

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Galatasaray'da Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına getirilen Domenec Torrent, sarı-kırmızılı ekibin başında çıktığı 4 maçtan 4 mağlubiyet alınca Burak Elmas ve yönetimi B planı arayışlarına gizliden gizliye başladı. Beşiktaş ile hem ligi hem de Türkiye Kupası'nı alan Sergen Yalçın isimleri kulislerde dönmeye başladı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Domenec Torrent'in başarısız formu devam ederse Galatasaray yönetimi Sergen Yalçın ile masaya oturacak.


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Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Gedson Fernandes
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