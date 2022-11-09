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Son dakika: Galatasaray için ilginç transfer iddiası! 40 dakika oynayabilen Yusuf Demir...

09.11.2022 07:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer döneminin son günlerinde Rapid Wien'den 6 milyon Euro bedelle transfer edilen ve Galatasaray'da sadece 40 dakika süre alabilen Yusuf Demir, dün akşam oynanan Ofspor maçında da forma şansı bulamadı. Genç oyuncuya ne olduğu büyük merak konusu olurken herkesi şaşırtan bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Son dakika: Galatasaray için ilginç transfer iddiası! 40 dakika oynayabilen Yusuf Demir...
Yusuf Demir

Yusuf Demir

AVU Avusturya
Yaş: 19 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Son dakika haberleri: Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi yaşanıyor. 6 milyon Euro gibi bir bedelle Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir forma şansı bulamıyor. Sarı-kırmızılılara imza attıktan sonra yalnızca 40 dakika süre alabilen yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

"DORTMUND İSTİYOR"

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Alman basınında yer alan haberde, bir dönem Barcelona forması giyen ve orada tutunamayarak Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir için Dortmund'un girişimleri olduğu duyuruldu. "Genç oyuncu yetiştirme fabrikası" olarak anılan Dortmund'un Yusuf Demir'i transfer etme isteğinden bahsedildi. Galatasaray'ın da olası bir teklifte Yusuf'un transferine onay verebileceği aktarıldı.


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