Son dakika: Galatasaray için ilginç transfer iddiası! 40 dakika oynayabilen Yusuf Demir...

Son dakika haberleri: Galatasaray'da Yusuf Demir bilmecesi yaşanıyor. 6 milyon Euro gibi bir bedelle Rapid Wien'den transfer edilen Yusuf Demir forma şansı bulamıyor. Sarı-kırmızılılara imza attıktan sonra yalnızca 40 dakika süre alabilen yıldız oyuncu için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Alman basınında yer alan haberde, bir dönem Barcelona forması giyen ve orada tutunamayarak Galatasaray'a transfer olan Yusuf Demir için Dortmund'un girişimleri olduğu duyuruldu. "Genç oyuncu yetiştirme fabrikası" olarak anılan Dortmund'un Yusuf Demir'i transfer etme isteğinden bahsedildi. Galatasaray'ın da olası bir teklifte Yusuf'un transferine onay verebileceği aktarıldı.



