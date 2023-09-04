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Son dakika: Galatasaray iki transferi birden bitirdi! Premier Lig'den gelecek yıldızlar için TFF'de lisans kaydı açıldı...

04.09.2023 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan Galatasaray'ın bu geceye kadar kadro listesinin bildirimini yapması gerekiyordu. Orta saha takviyesi için gaza basan ve uçak kaldıran sarı - kırmızılıların Türkiye'ye getireceği ismin Tanguy Ndombele olduğu ortaya çıktı. Yıldız futbolcu için TFF'de lisans kaydı açıldı. Galatasaray, Ndombele'nin yanı sıra Tottenham'dan bir transferi daha bitirdi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puanla milli araya giren ve transfere gözünü çeviren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya kadro listesini bu gece bildirmek zorunda olan sarı - kırmızılılar, iki transferi birden bitirdi.

ORTA SAHAYA NDOMBELE

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Galatasaray, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun TFF'de lisans kaydı açıldı.

ANLAŞMAYA VARILDI

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Tottenham'la da büyük ölçüde anlaşan sarı - kırmızılıların, yıldız ismi bugün İstanbul'a getirerek imza attırması bekleniyor.

SAVUNMA HATTINA DAVINSON SANCHEZ

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Öte yandan savunma hattını da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Tottenham'dan bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere...

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Sarı - kırmızılıların 27 yaşındaki Davinson Sanchez ile anlaştığı öğrenilirken, TFF'de lisans kaydının açıldığı görüldü.

Ndombele'nin Galatasaray'a kiralık olarak katılması beklenirken, Davinson Sanchez ile ilgili henüz bir detay verilmedi.

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