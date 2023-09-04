Son dakika: Galatasaray iki transferi birden bitirdi! Premier Lig'den gelecek yıldızlar için TFF'de lisans kaydı açıldı...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de oynadığı 3 maçta 7 puanla milli araya giren ve transfere gözünü çeviren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için UEFA'ya kadro listesini bu gece bildirmek zorunda olan sarı - kırmızılılar, iki transferi birden bitirdi.

ORTA SAHAYA NDOMBELE

Galatasaray, Premier Lig'in köklü kulüplerinden Tottenham'da forma giyen 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Tanguy Ndombele ile anlaşmaya vardı ve oyuncunun TFF'de lisans kaydı açıldı.

ANLAŞMAYA VARILDI

Tottenham'la da büyük ölçüde anlaşan sarı - kırmızılıların, yıldız ismi bugün İstanbul'a getirerek imza attırması bekleniyor.

SAVUNMA HATTINA DAVINSON SANCHEZ

Öte yandan savunma hattını da güçlendirmek isteyen Galatasaray, Tottenham'dan bir futbolcuyu daha kadrosuna katmak üzere...

Sarı - kırmızılıların 27 yaşındaki Davinson Sanchez ile anlaştığı öğrenilirken, TFF'de lisans kaydının açıldığı görüldü.

Ndombele'nin Galatasaray'a kiralık olarak katılması beklenirken, Davinson Sanchez ile ilgili henüz bir detay verilmedi.

