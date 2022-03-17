Son dakika: Galatasaray'ın Barcelona'ya golü sonrası ilginç olay!

Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray-Barcelona maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Çeyrek finale çıkma maçında tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmada Galatasaray golü erken buldu. Nef Stadyumunu sevince boğan golde ilginç bir olay yaşandı...

MARCAO OFSAYT BAYRAĞINI KIRDI

Topu ağlara gönderen Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, gol sevinci sırasında ofsayt bayrağını kırdı. Maçın hakemi durumun farkına varıp Brezilyalı oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Sonrasında bayrağın yenisinin takılmasını isteyen hakem, güvenlik görevlilerini sahaya davet etti. Güvenlik görevlilerin bayrağı onarması sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)



