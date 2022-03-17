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Son dakika: Galatasaray'ın Barcelona'ya golü sonrası ilginç olay!

17.03.2022 21:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: UEFA Avrupa Ligi'nde Barcelona'yı ağırlayan Galatasaray, karşılaşmaya çok hızlı başladı. Marcao'nun attığı kafa golüyle 1-0 öne geçen sarı-kırmızılılarda ilginç bir olay yaşandı. Gol sevinci sırasında ofsayt bayrağını kıran Marcao, hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Daha sonra maçın hakemi ofsayt bayrağının onarılmasını istedi ve sahaya güvenlik görevlileri girdi.

Son dakika: Galatasaray'ın Barcelona'ya golü sonrası ilginç olay!
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... Galatasaray-Barcelona maçı müthiş bir mücadeleye sahne oldu. Çeyrek finale çıkma maçında tribünlerin tıklım tıklım dolduğu karşılaşmada Galatasaray golü erken buldu. Nef Stadyumunu sevince boğan golde ilginç bir olay yaşandı...

MARCAO OFSAYT BAYRAĞINI KIRDI

EEEE

Topu ağlara gönderen Galatasaray'ın savunma oyuncusu Marcao, gol sevinci sırasında ofsayt bayrağını kırdı. Maçın hakemi durumun farkına varıp Brezilyalı oyuncuyu sarı kartla cezalandırdı. Sonrasında bayrağın yenisinin takılmasını isteyen hakem, güvenlik görevlilerini sahaya davet etti. Güvenlik görevlilerin bayrağı onarması sonrası maç kaldığı yerden devam etti.

(Görüntüler EXXEN'den alınmıştır.)

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