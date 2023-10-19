Son dakika: Galatasaray'ın gözdesi bu kez yeşil ışık yaktı! Youri Tielemans, menajerine talimat verdi...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - kırmızılılar; Mauro Icardi, Tete, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

TIELEMANS İÇİN FLAŞ GELİŞME

Aslan, o dönem gündemine gelen birçok önemli isimle görüşmüş ancak transferi noktalayamamıştı. Galatasaray'ın görüştüğü isimler arasında yer alan Youri Tielemans için flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İÇİN BASKI YAPIYOR

Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan Tielemans'ın sarı - kırmızılılara ocak ayında kiralık olarak gidebilmek için kulübüne ve menajerine baskı yaptığı iddia edildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

İngiliz basınının haberine göre Aston Villa'dan ayrılmak isteyen Belçikalı yıldızın devre arasında menajerine transfer için talimat verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Tielemans için yeşil ışık yaktığı belirtildi. Aston Villa'da bu sezon 11 başlamakta zorlanan Youri Tielemans, 12 maçta görev aldı.

Genellikle oyuna sonradan dahil olan Belçikalı yıldız, teknik direktör Unai Emery'nin gözüne girmeyi başaramadı.





