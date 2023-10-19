SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın gözdesi bu kez yeşil ışık yaktı! Youri Tielemans, menajerine talimat verdi...

Son dakika: Galatasaray'ın gözdesi bu kez yeşil ışık yaktı! Youri Tielemans, menajerine talimat verdi...

19.10.2023 20:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, bu sezona da oldukça iyi başlamıştı. Süper Lig'de 2. sırada yer alan sarı - kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 4 puanla lider Bayern'in arkasında bulunuyor. Devre arası için transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray, yaz döneminde de gündemine gelen Youri Tielemans için harekete geçti. Belçikalı yıldızdan da flaş bir hamle geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren sarı - kırmızılılar; Mauro Icardi, Tete, Wilfried Zaha, Davinson Sanchez ve Tanguy Ndombele gibi önemli isimleri kadrosuna katmıştı.

TIELEMANS İÇİN FLAŞ GELİŞME

W7FT6TXIZBPAJPBVDZIPD5NM7Y

Aslan, o dönem gündemine gelen birçok önemli isimle görüşmüş ancak transferi noktalayamamıştı. Galatasaray'ın görüştüğü isimler arasında yer alan Youri Tielemans için flaş bir gelişme yaşandı.

GALATASARAY İÇİN BASKI YAPIYOR

2023-09-24T150104Z_2137036090_UP1EJ9O15PPWN_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-CHE-AVA-REPORT

Aston Villa'da forma şansı bulmakta zorlanan Tielemans'ın sarı - kırmızılılara ocak ayında kiralık olarak gidebilmek için kulübüne ve menajerine baskı yaptığı iddia edildi.

MENAJERİNE TALİMAT VERDİ

2023-09-30T133234Z_195739926_UP1EJ9U11M7WO_RTRMADP_3_SOCCER-ENGLAND-AVA-BRH-REPORT

İngiliz basınının haberine göre Aston Villa'dan ayrılmak isteyen Belçikalı yıldızın devre arasında menajerine transfer için talimat verdi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un da Tielemans için yeşil ışık yaktığı belirtildi. Aston Villa'da bu sezon 11 başlamakta zorlanan Youri Tielemans, 12 maçta görev aldı.

Genellikle oyuna sonradan dahil olan Belçikalı yıldız, teknik direktör Unai Emery'nin gözüne girmeyi başaramadı.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Derbi öncesi sakatlık şoku! Maçta yok...Derbi öncesi sakatlık şoku! Maçta yok...
Derbi öncesi sakatlık şoku! Maçta yok...Derbi öncesi sakatlık şoku! Maçta yok...
Selen Erdem: 'Bana Dişi Fatih Terim derler!'Selen Erdem: 'Bana Dişi Fatih Terim derler!'
Anahtar Kelimeler:
transfer son dakika haberler galatasaray son dakika haberleri youri tielemans dakika haberleri ak n dakika haberleri kulübün

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Çıplak cesedi dekorasyon zannederek çim biçme makinesiyle biçti

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Beyninde iğneyle yaşadı! Nedeni doktorları şaşkına çevirdi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Nişanda küçük çocuk damadın suyunu aldı! Gelinle damat izledi

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.