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Son dakika: Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonluğun getirisi kaç milyon TL?

30.05.2023 20:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında MKE Ankaragücü ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, Eryaman Stadyumu'nda oynanan müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve şampiyonluğunu ilan etti. Aslan, böylelikle tarihindeki 23. şampiyonluğuna ulaşmış oldu. Peki Galatasaray'ın şampiyonluktan kazanacağı para ne kadar? İşte cevabı...

Son dakika: Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonluğun getirisi kaç milyon TL?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası adeta bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Galatasaray, MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu zaferle birlikte tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın kasası da doldu.

198 MİLYON LİRA...

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Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı - kırmızılılar, 198 milyon liralık geliri kasasına koydu.

Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'yi de yenmesi durumunda 33.4 milyonluk galibiyet, 2.3 milyon liralık beraberlik ödülünü kazanacak.

Sarı - kırmızılılar ayrıca geçmişteki her şampiyonluk için 2.86 milyon liranın sahibi olacak.


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