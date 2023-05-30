Son dakika: Galatasaray'ın kasası doldu! Şampiyonluğun getirisi kaç milyon TL?

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in 36. haftası adeta bir heyecan fırtınasına sahne oldu. Galatasaray, MKE Ankaragücü ile Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, müsabakadan 4-1'lik galibiyetle ayrıldı ve bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bu zaferle birlikte tarihinde 23. kez ipi göğüsleyen Galatasaray'ın kasası da doldu.

198 MİLYON LİRA...

Süper Lig'de 2022/23 sezonunu şampiyon tamamlayan sarı - kırmızılılar, 198 milyon liralık geliri kasasına koydu.

Galatasaray, pazar günü Fenerbahçe'yi de yenmesi durumunda 33.4 milyonluk galibiyet, 2.3 milyon liralık beraberlik ödülünü kazanacak.

Sarı - kırmızılılar ayrıca geçmişteki her şampiyonluk için 2.86 milyon liranın sahibi olacak.



