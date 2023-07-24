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Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki rakibi belli oldu! Zalgiris'i elerse...

24.07.2023 13:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Transfer döneminde kadrosuna yaptığı takviyelerle dikkat çeken Galatasaray, gözünü Şampiyonlar Ligi'ne dikti. Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan sarı - kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile eşleşmişti. Aslan'ın bu turu geçmesi halinde karşılaşacağı rakip ise belli oldu. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Zalgiris ile oynayacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Okan Buruk yönetiminde sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

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Litvanya temsilcisi olan rakibini elemesi halinde 3. ön eleme turuna yükselecek olan sarı - kırmızılıların rakibi ise belli oldu.

ZALGIRIS'İ ELERSE...

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Galatasaray, Zalgiris engelini geçmesi halinde 3. ön eleme turunda Ludogorets-Olimpija Ljubljana eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

İŞTE EŞLEŞMELER

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ZALGIRIS MAÇI KADROSU BELLİ OLDU

Galatasaray, 25 Temmuz Salı günü deplasmanda Litvanya ekibi Zalgiris Vilnius ile oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçı öncesinde kadrosunu UEFA’ya bildirdi. Sarı-kırmızılılarda yeni sezon öncesi transfer edilen Cedric Bakambu listede yer almadı.

Galatasaray’dan yapılan açıklamaya göre, sarı-kırmızılıların kadrosunda yer alan isimler şu şekilde:

Fernando Muslera, Leo Dubois, Angelino, Fredrik Midtsjö, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Berkan Kutlu, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Segio Oliveira, Yusuf Demir, Batuhan Şen, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Berk Balaban.

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