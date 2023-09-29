Son dakika: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Manchester United dağıldı! İki sakatlık daha...

Son dakika haberleri: İngiltere Premier Lig devi Manchester United'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Kırmızı Şeytanlar'ın stoperi Lisandro Martinez ile sol beki Sergio Reguilon'un sakatlandığı açıklandı.

MARTINEZ UZUN SÜRE YOK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile aynı grupta yer alan Manchester ekibinden yapılan açıklamaya göre, ayağındaki sakatlığı ağırlaşan Arjantinli futbolcu Martinez, uzun süre sahalardan uzak kalacak.

REGUILON DA G.SARAY MAÇINDA OLMAYACAK

İspanyol oyuncu Reguilon'un da ekim ayındaki milli maç arasından önce takıma dönmesi beklenmiyor.

MANCHESTER UNITED'DA İŞLER İYİ GİTMİYOR

Öte yandan Manchester United'da Tyrell Malacia, Amad Diallo, Luke Shaw ve Aaron Wan-Bissaka da sakatlığı bulunan diğer oyuncular olarak göze çarpıyor. Bu isimlerin yanı sıra Jadon Sancho ve Anthony de kadro dışı konumunda yer alıyor.

Galatasaray, 3 Ekim Salı günü İngiliz temsilcisiyle deplasmanda karşılaşacak.

