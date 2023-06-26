Son dakika: Galatasaray'ın şampiyonluk çileği ortaya çıktı: Taraftarları havalimanına akın ettirecek isim: Paulo Dybala!

Son dakika haberleri: Galatasaray; geride bıraktığımız sezonun başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılar, ara transfer döneminde ise Nicolo Zaniolo ile sözleşme imzalamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, şampiyonluk ipini ise yıldız isimleriyle göğüslemişti.

'ÇİLEK' TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI

Yeni sezonda da aynı politikayı uygulamayı düşünen ve 'şampiyon' unvanını korumak isteyen Galatasaray'da 'çilek' transferi ortaya çıktı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Roma'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

12 MİLYON EURO

Dybala'nın Roma ile sözleşmesinde yurt dışındaki bir kulübün istemesi halinde 12 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu bir maddenin yer aldığı kaydedildi.

Zaniolo'yu da 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Aslan'ın bu transferde de benzer bir yolu izleyeceği ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Geçen sezon Roma formasıyla 38 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.



