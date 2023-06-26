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Son dakika: Galatasaray'ın şampiyonluk çileği ortaya çıktı: Taraftarları havalimanına akın ettirecek isim: Paulo Dybala!

26.06.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yeni sezonda 'şampiyon' unvanını korumayı düşünen ve kadrosunu güçlendirmeyi hedefleyen sarı - kırmızılılarda gündeme dünyaca ünlü bir isim geldi. Nicolo Zaniolo, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira gibi yıldızları takımda bulunduran Galatasaray'ın 'şampiyonluk çileğinin' ise Paulo Dybala olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Galatasaray; geride bıraktığımız sezonun başında Mauro Icardi, Dries Mertens, Sergio Oliveira, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi isimleri kadrosuna katmıştı. Sarı - kırmızılılar, ara transfer döneminde ise Nicolo Zaniolo ile sözleşme imzalamıştı. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, şampiyonluk ipini ise yıldız isimleriyle göğüslemişti.

'ÇİLEK' TRANSFERİ ORTAYA ÇIKTI

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Yeni sezonda da aynı politikayı uygulamayı düşünen ve 'şampiyon' unvanını korumak isteyen Galatasaray'da 'çilek' transferi ortaya çıktı.

GALATASARAY HAREKETE GEÇTİ

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Fotomaç'ın haberine göre Galatasaray, Roma'da forma giyen dünyaca ünlü futbolcu Paulo Dybala'yı kadrosuna katmak için harekete geçti.

12 MİLYON EURO

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Dybala'nın Roma ile sözleşmesinde yurt dışındaki bir kulübün istemesi halinde 12 milyon euroluk serbest kalma bedelinin bulunduğu bir maddenin yer aldığı kaydedildi.

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Zaniolo'yu da 15 milyon euro karşılığında kadrosuna katan Aslan'ın bu transferde de benzer bir yolu izleyeceği ve oyuncuyu ikna etmeye çalışacağı ifade edildi.

Geçen sezon Roma formasıyla 38 resmi maça çıkan 29 yaşındaki futbolcu, 18 gol - 8 asistlik bir performans sergiledi.


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