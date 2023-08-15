Son dakika: Galatasaray'ın sürprizi ortaya çıktı! Leandro Paredes derken bambaşka bir isim...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Mondihome Kayserispor'a konuk olmuştu. Aslan, yeni transferlerininin sahne aldığı müsabakadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve sezona 1 puanla başlamıştı. Sarı - kırmızılılarda hazırlıklar devam ederken, transfer çalışmaları da tüm hızıyla sürüyor.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda orta saha takviyesi için harekete geçilmişti.

PAREDES, ROMA İLE ANLAŞTI

İlk olarak gündeme alınan Leandro Paredes için birçok görüşme yapan sarı - kırmızılılar, transferden istediği sonucu alamadı. Arjantinli futbolcu, eski takımı Roma ile anlaştı.

GUENDOUZI HAMLESİ

Bu durumun ardından Galatasaray, alternatif planı olan Matteo Guendouzi'ye yöneldi.

AYRILMAK İSTİYOR

La Parisien'in haberine göre Aslan, makul bir bonservis karşılığında oyuncuyu Marsilya'dan kadrosuna katmak istedi. Fas asıllı Fransız futbolcunun da takımdan ayrılmak istediği belirtildi.

İSTANBUL PLANI

Galatasaray'ın kısa süre içinde transferi bitireceği ve oyuncuyu İstanbul'a getireceği kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Marsilya formasıyla 43 resmi maça çıkan 24 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.

