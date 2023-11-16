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  4. Son dakika: Galatasaray'ın sürprizi ortaya çıktı! Sol beke çözüm Sivasspor'dan bulundu

Son dakika: Galatasaray'ın sürprizi ortaya çıktı! Sol beke çözüm Sivasspor'dan bulundu

16.11.2023 17:35 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Galatasaray, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Sarı - kırmızılılar, milli araya 2. sırada girerken devre arası transfer planlaması da yapıldı. Sol bek pozisyonu için arayışlarını sürdüren ve yerli bir alternatif bakan Cimbom'da gündeme Sivasspor'dan Uğur Çiftçi geldi. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de ikinci, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise üçüncü sırada yer alan Galatasaray, milli araya toparlanma hedefiyle girmişti. Çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılıların devre arası transfer dönemindeki planlaması da belli oldu. Sol bek takviyesi yapacağı öğrenilen Cimbom'un hedefi ortaya çıktı.

UĞUR ÇİFTÇİ HAREKATI

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beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Sivasspor'un sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi için harekete geçti.

DEVRE ARASINA KADAR TAKİP

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Sarı - kırmızılıların devre arasına kadar Çiftçi'yi takip edeceği ve Okan Buruk'un raporu doğrultusunda EMS Yapı Sivasspor'a teklifini sunacağı kaydedildi.

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Angelino ve Kazımcan Karataş'ın bulunduğu sol bek mevkiine Uğur Çiftçi'nin gelmesi durumunda iki isimden birinin ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Adı daha önce de Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 resmi maça çıktı ve 1080 dakika süre aldı.

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