Son dakika: Galatasaray'ın sürprizi ortaya çıktı! Sol beke çözüm Sivasspor'dan bulundu

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de ikinci, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda ise üçüncü sırada yer alan Galatasaray, milli araya toparlanma hedefiyle girmişti. Çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılıların devre arası transfer dönemindeki planlaması da belli oldu. Sol bek takviyesi yapacağı öğrenilen Cimbom'un hedefi ortaya çıktı.

UĞUR ÇİFTÇİ HAREKATI

beIN Sports'un haberine göre Galatasaray, Sivasspor'un sol bek oyuncusu Uğur Çiftçi için harekete geçti.

DEVRE ARASINA KADAR TAKİP

Sarı - kırmızılıların devre arasına kadar Çiftçi'yi takip edeceği ve Okan Buruk'un raporu doğrultusunda EMS Yapı Sivasspor'a teklifini sunacağı kaydedildi.

AYRILIK DA GELEBİLİR

Angelino ve Kazımcan Karataş'ın bulunduğu sol bek mevkiine Uğur Çiftçi'nin gelmesi durumunda iki isimden birinin ayrılmasının beklendiği belirtildi.

Adı daha önce de Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon 12 resmi maça çıktı ve 1080 dakika süre aldı.





