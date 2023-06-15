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Son dakika: Galatasaray'ın yeni rotası belli oldu: Duvan Zapata! Mostafa Mohamed'den gelen para ona gidecek...

15.06.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'i şampiyonlukla tamamlayan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sarı - kırmızılılar, sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'in 5.75 milyon euroluk satın alma opsiyonunun Fransız ekibi tarafından kullanıldığını açıklamıştı. Mısırlı golcüden gelen bonservis parasının tamamının transfere harcanacağı öğrenildi. Aslan'ın gündeminde ismin ise Duvan Zapata olduğu öne sürüldü. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray'ın yeni rotası belli oldu: Duvan Zapata! Mostafa Mohamed'den gelen para ona gidecek...

Son dakika haberleri: Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş ile girdiği yarıştan galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmişti. Kazanılan zaferin ardından gözünü transfere ve Şampiyonlar Ligi'ne diken sarı - kırmızılılarda flaş bir gelişme yaşandı.

MOHAMED'DEN 5.75 MİLYON EURO

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Galatasaray, sezon başında Nantes'a kiralanan Mostafa Mohamed'in satın alma opsiyonunun Fransız ekibi tarafından kullanıldığını açıkladı. Sarı - kırmızılılar, bu transferden 5.75 milyon euroluk geliri kasasına koydu. Mısırlı golcünün satışından gelen paranın ise yapılacak olan transferlere harcanacağı öğrenildi.

ROTA: DUVAN ZAPATA

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Fanatik'in haberine göre rotasını İtalya'ya çeviren Galatasaray, Serie A ekibi Atalanta'da forma giyen Duvan Zapata'yı gündemine aldı.

YÖNETİM, İTALYA'YA GİDİYOR

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Son dönemde ilk 11'deki yerini kaybeden ve ayrılmak istediği ifade dilen yıldız futbolcu için sarı - kırmızılıların harekete geçtiği ifade edildi. Kolombiyalı santrfor için Galatasaraylı yöneticilerin İtalya'ya gideceği ve görüşmelerini burada sürdüreceği kaydedildi.

Piyasa değeri 10 milyon euro olan 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon çıktığı 27 resmi maçta 2 gol - 5 asistlik bir performans sergiledi.


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