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Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı! 2. Lig'den Florya'ya...

11.08.2023 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Trendyol Süper Lig'de sezonu Kayserispor deplasmanında açacak olan Galatasaray, hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor. Şu ana kadar kadrosuna Wilfried Zaha, Mauro Icardi ve Tete gibi dikkat çeken isimleri katan sarı - kırmızılılardan sürpriz bir hamle daha geldi. Galatasaray, TFF 2. Lig ekibi Ankaraspor'da top koşturan Sıraçhan Nas'ı transfer etti. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden, Trendyol Süper Lig'de ise sezonu Kayserispor maçıyla açacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde son olarak Tete'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılardan flaş bir hamle daha geldi.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

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Galatasaray, TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaraspor'un orta saha oyuncusu İlhami Sıraçhan Nas'ı resmen transfer etti.

Ankaraspor'dan yapılan açıklamada, Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatarasay'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

10 MİLYON TL!

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Öte yandan sarı - kırmızılıların, Sıraçhan Nas transferi için 10 milyon TL bonservis ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada oyuncunun sonraki satışından %20 pay olacağı da kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Ankaraspor formasıyla 37 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

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