Son dakika: Galatasaray'ın yeni transferi resmen açıklandı! 2. Lig'den Florya'ya...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna doludizgin devam eden, Trendyol Süper Lig'de ise sezonu Kayserispor maçıyla açacak olan Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transferde son olarak Tete'yi kadrosuna katan sarı - kırmızılılardan flaş bir hamle daha geldi.

TRANSFER RESMEN AÇIKLANDI

Galatasaray, TFF 2. Lig'de mücadele eden Ankaraspor'un orta saha oyuncusu İlhami Sıraçhan Nas'ı resmen transfer etti.

Ankaraspor'dan yapılan açıklamada, Futbolcumuz İlhami Sıraçhan Nas'ın, Galatarasay'a transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Kendisine bugüne kadarki emekleri için teşekkür eder, oyuncumuza bundan sonra ki kariyerinde başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

10 MİLYON TL!

Öte yandan sarı - kırmızılıların, Sıraçhan Nas transferi için 10 milyon TL bonservis ödeyeceği belirtildi. Anlaşmada oyuncunun sonraki satışından %20 pay olacağı da kaydedildi.

Geçtiğimiz sezon Ankaraspor formasıyla 37 resmi maça çıkan 21 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 1 asistlik bir performans sergiledi.

