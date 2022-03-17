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Son dakika: Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

17.03.2022 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak Avrupa'ya veda etti. Karşılaşmanın sonlarına doğru Barcelona futbolcularının futbol dışı hareketlerinden dolayı saha karıştı. Maçın hakeminin oyunu bir süre durdurmasından sonra karşılaşma yeniden başladı. Maçı 2-1 kazanan Barcelona hırsını alamadı ve sosyal medyadan flaş bir paylaşım daha yaptı. Kerem Aktürkoğlu'nu hedef alan Katalanlar'ın paylaşımına Galatasaraylılar tepki gösterdi.

Son dakika: Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da son dakika haberleri gelmeye devam ediyor... UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale çıkma savaşı veren Galatasaray, Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak kupaya veda etti. Karşılaşmada Barcelona'nın tecrübeli futbolcularının zaman geçirmek için yaptığı hareketler damga vurdu. Yedek kulübesi ve teknik direktör Xavi'nin de agresif tutumu maç boyunca sürdü. Maçın ardından bu sefer de sosyal medya karıştı...

KEREM AKTÜRKOĞLU'NA GÖNDERME!

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Galatasaray'ın yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun lakabı olan Harry Potter'ı kullanarak bir gönder yapan Katalanlar büyük tepki çekti. Oyuncuları Pedri'yi koyup yanına Harry Potter koyan Barcelona hesabı, Galatasaraylı taraftarlar tarafından eleştirye uğradı.

Son dakika: Galatasaray-Barcelona maçında saha karıştıSon dakika: Galatasaray-Barcelona maçında saha karıştı

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SDF


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Galatasaray Futbol Kulübü Kerem Aktürkoğlu son dakika haberi
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