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SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldız Mauro Icardi'nin cezası belli oldu!

11.04.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika... Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Başakşehir'e 3-2 kaybedilen maçın ardından hakem kararlarına büyük tepki göstermişti. Yaptığı paylaşımla tepkisini gösteren Icardi PFDK'ya sevk edilirken, cezası belli oldu. İşte detaylar...

SON DAKİKA: Galatasaray'ın yıldız Mauro Icardi'nin cezası belli oldu!
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Spor Toto Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Başakşehir'e 3-2 kaybederek elenmişti. Sarı-kırmızılılar, mücadele sonrası hakem kararlarına büyük tepki gösterdi. Başakşehir'in bulduğu ikinci golde Kaan Ayhan'a faul yapıldığını belirten Galatasaray ayrıca iki penaltılarının verilmediğini savundu.

"BİR UTANÇ, BİR SKANDAL"

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Cimbom'da hakem kararlarına ağır tepki gösteren isimlerden biri Mauro Icardi oldu. Arjantinli forvet, mücadele sonrası sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı. Icardi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bir utanç, bir skandal. Yılın soygunu" ifadelerine yer verdi.

150 BİN TL PARA CEZASI...

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Bu paylaşımı sonrası PFDK'ya sevk edilen Icardi'nin cezası belli oldu. Yapılan açıklamada, Icardi'ye kupadaki Başakşehir maçı sonrasındaki paylaşımı nedeniyle 150 bin TL para cezası verildiği belirtildi.

İşte PFDK'nın açıklaması:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI'nin, müsabaka sonrası sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda yer alan Hakem Ve Diğer Müsabaka Görevlileri Hakkında Açıklamalar nedeniyle FDT'nin 38/2. maddesi uyarınca ve FDT'nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 150.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir"

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