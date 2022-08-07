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Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'e sürpriz talip! Amerika'dan teklif geldi...

07.08.2022 19:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine çeken Yunus Akgün, ligin sona ermesiyle birlikte Galatasaray'a geri dönmüştü. Yeni sezon öncesi oynanan hazırlık maçlarında da ortaya koyduğu oyunla sarı - kırmızılı taraftarların beğenisini toplaya genç futbolcuya MLS ekibi Los Angeles FC'den teklif geldi.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızı Yunus Akgün'e sürpriz talip! Amerika'dan teklif geldi...

Son dakika haberleri: Galatasaray taraftarları yeni sezona ve yapılacak transferlere odaklanırken, sarı - kırmızılı takıma geri dönen Yunus Akgün'ün de performansını merak ediyordu. Geçtiğimiz sezonu Adana Demirspor'da kiralık olarak geçiren ve ortaya koyduğu oyunla büyük beğeni toplayan Yunus Akgün'ün 'Parçalı' formayla macerası kısa sürebilir...

AMERİKA'DAN TEKLİF GELDİ

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Galatasaray'da sezon öncesi hazırlık maçlarındaki performansıyla parlayan Yunus Akgün'e Amerika'dan teklif geldi.

MLS'TEN 7.5 MİLYON EURO

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Fanatik'in haberine göre; MLS ekibi Los Angeles FC, genç futbolcu için sarı - kırmızılı ekibe 7.5 milyon euro ve sonraki satıştan %25 pay teklif etti.

GALATASARAY SÜRE İSTEDİ

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Galatasaray'ın ise teklifi düşünmek için ABD ekibinden süre istedi.

Geçtiğimiz sezon Adana Demirspor formasıyla 39 resmi maça çıkan Yunus Akgün, 9 gol - 17 asistlik bir performans sergiledi.


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