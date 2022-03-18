Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına iki takımdan resmi teklif!

Son dakika haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda eşleştiği Barcelona'ya iki maç sonunda toplam skorda 2-1 mağlup olarak veda etmiş ancak oynadığı futbolla büyük beğeni toplamıştı. Sarı - kırmızılıların kaptanı Marcao, Barcelona maçında izleyenleri adeta büyüledi. Brezilyalı futbolcuyu gözlemleyen scout ekipleri, oyuncunun performansına hayran kaldılar.

HIRSI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Brezilyalı stoper korner direğini tekme attı. Marcao'nun tekme attığı korner direği kırılınca, 25 yaşındaki savunmacı sevincinin ardından köşe gönderindeki hasarı onarmaya çalıştı.

Mücadelenin hakemi Orsato, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. Marcao, sarı-kırmızı formasıyla ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında atmış oldu.

İTALYAN DEVLERİ TAKİPTE

25 yaşındaki savunmacı, karşılaşmayı izlemeye gelen scout ekiplerinin de dikkatini çekti. Başarılı oyuncu ile Inter ve Napoli ilgileniyor. İtalyan ekipleri sezon sonu Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 20 milyon euronun altında Marcao'yu satmayı düşünmüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre, Brezilyalı stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 resmi maçta 2 bin 844 dakika sahada kaldı. Takımına da 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

