SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına iki takımdan resmi teklif!

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına iki takımdan resmi teklif!

18.03.2022 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşındaki Galatasaray - Barcelona maçında Marcao rüzgarı esti. Sarı - kırmızılılar; rakibine 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etse de takım kaptanı Marcao, savunmada kritik hamleler yaptı. Etkili oyununu harika bir kafa golüyle süsledi. Scout ekipleri Brezilya'nın performansından etkilendiler.

Son dakika: Galatasaray'ın yıldızına iki takımdan resmi teklif!
Marcao

Marcao

BRE Brezilya
Yaş: 26 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Son dakika haberleri... Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ne son 16 turunda eşleştiği Barcelona'ya iki maç sonunda toplam skorda 2-1 mağlup olarak veda etmiş ancak oynadığı futbolla büyük beğeni toplamıştı. Sarı - kırmızılıların kaptanı Marcao, Barcelona maçında izleyenleri adeta büyüledi. Brezilyalı futbolcuyu gözlemleyen scout ekipleri, oyuncunun performansına hayran kaldılar.

HIRSI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Gol sonrası büyük bir sevinç yaşayan Brezilyalı stoper korner direğini tekme attı. Marcao'nun tekme attığı korner direği kırılınca, 25 yaşındaki savunmacı sevincinin ardından köşe gönderindeki hasarı onarmaya çalıştı.

Mücadelenin hakemi Orsato, tecrübeli futbolcuya sarı kart gösterdi. Marcao, sarı-kırmızı formasıyla ikinci golünü yine bir Avrupa kupası maçında atmış oldu.

İTALYAN DEVLERİ TAKİPTE

25 yaşındaki savunmacı, karşılaşmayı izlemeye gelen scout ekiplerinin de dikkatini çekti. Başarılı oyuncu ile Inter ve Napoli ilgileniyor. İtalyan ekipleri sezon sonu Sarı-Kırmızılı Yönetim ile masaya oturmaya hazırlanıyor. Yönetim, 20 milyon euronun altında Marcao'yu satmayı düşünmüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Transfermarkt verilerine göre, Brezilyalı stoperin piyasa değeri 15 milyon euro. Galatasaray ile olan sözleşmesi 2024 yılının Haziran ayında bitiyor.

25 yaşındaki oyuncu, bu sezon 32 resmi maçta 2 bin 844 dakika sahada kaldı. Takımına da 1 gol, 1 asistlik katkıda bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kasa doldu! Dudak uçuklatan para geldi!Kasa doldu! Dudak uçuklatan para geldi!
Barcelona maçı öncesi sert sözler!Barcelona maçı öncesi sert sözler!
Derbinin önüne geçen pozisyon! Derbinin önüne geçen pozisyon!
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Marcao
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

İngilizlerden flaş iddia: Rus ordusu durdu

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Öğrencilerin sır ölümü! Atılan konuma gittiler, sonrası korkunç

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Galatasaray'ın yenilgisi sonrası Türk futboluna büyük şok!

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Barcelona hırsını alamadı! Maç sonunda Kerem Aktürkoğlu'nu hedef aldılar...

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Xavi'den Kerem Aktürkoğlu ve Arda Güler açıklaması!

Galatasaray-Barcelona maçında saha karıştı

Galatasaray-Barcelona maçında saha karıştı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı

4 yıl bekledi! Cinsel organından çıkan şaşkınlık yarattı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Fiyatı, kamerası ve performansı ile fark yaratıyor!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Alanların beş yıldızdan aşağı vermediği çok kullanışlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.