Son dakika: Galatasaray, Kerem Demirbay transferini 'Ramiz Dayı' ile duyurdu! 'Elinde bir bavul...'

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i eleyerek adını 3. ön eleme turuna yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği ve 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

'RAMİZ DAYI' KEREM DEMİRBAY

Öte yandan Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi... Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma..." ifadeleri kullanılarak transfer duyuruldu.

Geride kalan sezon 36 resmi maça çıkan Demirbay, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

