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Son dakika: Galatasaray, Kerem Demirbay transferini 'Ramiz Dayı' ile duyurdu! 'Elinde bir bavul...'

03.08.2023 09:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanşında Zalgiris ile karşı karşıya gelmiş ve sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrılarak adını bir üst tura yazdırmıştı. Transfer çalışmalarına da devam eden sarı - kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği Kerem Demirbay ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Öte yandan yıldız futbolcunun transferi, sosyal medyadan Ezel dizisinde yer alan 'Ramiz Dayı' karakteriyle açıklandı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Zalgiris'i eleyerek adını 3. ön eleme turuna yazdıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Transfer çalışmalarını sürdüren sarı - kırmızılılar, İstanbul'a getirdiği ve 3 yıllık anlaşma sağladığı Kerem Demirbay transferinin maliyetini duyurdu.

BONSERVİSİ VE MAAŞI

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Galatasaray, Bayer 04 Leverkusen ekibine 3.7 milyon Euro bonservis bedeli, futbolcuya da her sezon için 1 milyon Euro ödeyeceğini açıkladı.

Sarı-kırmızılılardan Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle;

"Profesyonel futbolcu Kerem Demirbay ve kulübü Bayer 04 Leverkusen Fussball GmbH ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 3.700.000 EUR transfer bedeli ödenecektir. Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 3 sezon için anlaşmaya varılmış olup her bir futbol sezonu için net 1.000.000 EUR sezonluk ücret ödenecektir."

'RAMİZ DAYI' KEREM DEMİRBAY

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Öte yandan Galatasaray'ın resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Salı gecesi İstanbul'a bir adam indi... Elinde bir bavul, içinde parçalı bir forma..." ifadeleri kullanılarak transfer duyuruldu.

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Geride kalan sezon 36 resmi maça çıkan Demirbay, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergilemişti.

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