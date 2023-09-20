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Son dakika: Galatasaray - Kopenhag maçında o teknoloji ilk kez kullanıldı! Konuk ekibin golünde...

20.09.2023 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Danimarka temsilcisi Kopenhag ile karşı karşıya geldi. Sarı - kırmızılılar, oldukça etkili oynadığı ilk yarıda yediği şanssız golle devreyi 1-0 geride kapattı. Konuk ekip, 35. dakikada Elyounoussi ile 1-0'lık üstünlüğü yakalarken, golde ilk kez yarı otomatik ofsayt teknolojisi kullanıldı. İşte detaylar...

Son dakika haberleri: UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında temsilcimiz Galatasaray ile Danimarka ekibi Kopenhag kozlarını paylaştı. Heyecan seviyesinin oldukça yüksek olduğu ve taraftarların yoğun ilgi gösterdiği maçın ilk yarısı, Kopenhag'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.

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Kopenhag, geliştirdiği ilk tehlikeli atağında golü buldu. 34. dakikada sağ kanattan yapılan ortada oluşan karambol sonrası Elyounoussi meşin yuvarlağı kontrol etti. Altı pas üzerinde sert bir vuruş yapan Norveçli futbolcunun şutu Muslera'nın çabasına rağmen ağlarla buluştu ve skor Kopenhag lehine 1-0 oldu.

YARI OTOMATİK OFSAYT SİSTEMİ

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Golde ofsayt şüphesi nedeniyle VAR kontrolü gerçekleştirilirken, yarı otomatik ofsayt sistemi de ilk kez kullanıldı.

Sisteme göre Galatasaray'ın yediği golde ofsayta rastlanmadı ve gol geçerli kabul edildi.

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