Son dakika: Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferini duyurdu! KAP açıklaması...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray transferde hız kesmiyor. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'yü katan sarı - kırmızılılar, orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Dries Mertens ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.
"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
:fire::fire:Galatsaray Dries Mertens transferini resmen açıkladı. https://t.co/I02NA9470q— Mynet Spor (@mynetspor) August 6, 2022
"Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."
Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında bitirdiği öne sürüldü.
Öte yandan sarı - kırmızılıların, Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyeceği öne sürüldü.
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