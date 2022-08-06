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Son dakika: Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferini duyurdu! KAP açıklaması...

06.08.2022 21:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberleri: Yeni sezona teknik direktör Okan Buruk yönetiminde hazırlanan Galatasaray, transfer bombasını patlattı. Sarı - kırmızılılar, Arsenal'den orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve bonservisi elinde olan Dries Mertens'in transferini resmen açıkladı. Galatasaray'ın KAP açıklamasında oyuncularla görüşmelere başlandığı ifade edildi. İşte detaylar...

Son dakika: Galatasaray, Lucas Torreira ve Dries Mertens transferini duyurdu! KAP açıklaması...

Son dakika haberleri: Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Galatasaray transferde hız kesmiyor. Şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Leo Dubois ve Fredrik Midtsjö'yü katan sarı - kırmızılılar, orta saha oyuncusu Lucas Torreira ve Dries Mertens ile görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na bildirdi.

İŞTE GALATASARAY'IN TORREIRA İÇİN KAP AÇIKLAMASI

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"Profesyonel futbolcu Lucas Sebastian Torreira Di Pascua’nın kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ve kulübü The Arsenal Football Club PLC ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

GALATASARAY'IN MERTENS AÇIKLAMASI

"Profesyonel futbolcu Dries Mertens’in kulübümüze transferi konusunda, futbolcu ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

TORREIRA'NIN GALATASARAY'A MALİYETİ

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Galatasaray'ın bu transferi 6 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus karşılığında bitirdiği öne sürüldü.

SÖZLEŞME SÜRESİ VE MAAŞI

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Öte yandan sarı - kırmızılıların, Lucas Torreira ile 3+1 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağladığı ifade edildi. Galatasaray, oyuncuya yıllık 3 milyon 200 bin euro garanti ücret ödeyeceği öne sürüldü.

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